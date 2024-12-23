متحور كورونا الجديد .. أبرز الأعراض وكيفية الوقاية منه

متحور كورونا الجديد، الفيروس الذي أثار الجدل من بداية فصل الشتاء بين المواطنين، وأدى إلي كثرة التساؤلات حول المتحور الجديد من فيروس كورونا، وماهي هي أعراضه وطرق علاج، وذلك خوفًا من سرعة انتشاره تؤدي إلي المعاناة السابقة مع كوفيد 19.

لذا يستعرض الموجز، أعراض متحور فيروس كورونا الجديد ومدى خطورته وطرق الوقاية، والتي جاءت على النحو التالي:

ما هو متحور كورونا الجديد

تم اكتشاف متحورجديد ما يعرف بـ "XEC"، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لأول مرة في مايو 2024، كما أنه يتنج من سلالات مختلفة من فيروس كورونا، وظهر لأول مرة في يونيو 2024 في ألمانيا، وبسرعة البرق انتشر في أكثر من دول في العالم ليصل لـ 29 دولة منهم الدنمارك والولايات المتحدة.

أعراض متحور كورونا الجديد

وبالرغم من هناك تشابه بين نزلات البرد ومتحور فيروس كورونا، إلا أن هناك فرق واضحة يمكن من خلالها التمييز بينهما، والتي جاءت على النحو التالي:

آلام الجسم والحمى

السعال الجاف

ضيق التنفس في الحالات المتقدمة

فقدان حاسة التذوق والشم

الإرهاق الشديد

أعراض البرد الشائعة عند الكبار

التهاب حلق

العطس

سيلان

احتقان الأنف

الكحة وبحة الصوت

متحور كورونا الجديد

أعراض نزلات البرد عند الأطفال

سيلان الأنف

العطس

ارتفاع درجة الحرارة

فقدان الشهية

صعوبة البلع والسعال

تضخم الغدد قليلاً

مضاعفات مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية أو الالتهاب الرئوي

متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد في مصر

والجدير بالذكر، أن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أكد في وقت سابق، أن الفترة من نوفمبر إلى مارس تشهد نشاطًا ملحوظًا للفيروسات التنفسية بشكل عام.

وأضاف أن فيروس كورونا أصبح الآن يعامل مثل الفيروسات الأخرى مثل الإنفلونزا، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية في مايو 2023 انتهاء كوفيد 19 كجائحة تتطلب اهتمامًا خاصًا.

علاج متحور كورونا الجديد

ويذكر أن عقب ظهور متحور لفيروس كورونا منذ عامين أكدت وزارة الصحة والسكان أن علاج أي متحور جديد من فيروس كورونا هو علاج فيروس كورونا نفسه والبروتوكول العلاجي الذي تمّ وضعه من قبل اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا هو المتبع لعلاج الحالات المصابة بالفيروس أو أحد متحوراته التي تظهر من حين لآخر والبروتوكول هو علاج للأعراض وليس للفيروس .

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