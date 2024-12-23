الصداع النصفي.. أطعمة عليك الابتعاد عنها للحفاظ على صحتك

الصداع النصفي يعد مرض من الأمراض التي تصيب العديد من الأشخاص كما أنه يؤثر على ممارسة الحياة العادية لأن ينتج عنه بعض الألم الشديدة التي لا تقاوم ولا يكون هناك قدرة على التركيز.

لذا يستعرض موقع الموجز، قائمة أطعمة تسبب الصداع النصفي ويجب الابتعاد عنها على النحو التالي:

قائمة أطعمة تسبب الصداع النصفي

الجبن القديم: نوع من أنواع الجبن الذي يحتوي على التيرامين، كما أنه يعتبر من المركبات التي تسبب الصداع النصفي بشكل كبير عن الكثير بمجرد تناولها.

الأطعمة المالحة: هناك بعض الدراسات أثبتت أن الوجبات التي بها أملاح تؤدي إلي ارتفاع الدم والتي تسبب زيادة في حدوث الصداع النصفي بدرجة كبيرة مع بعض الألم الشديد.

المحليات الصناعية: يجب الأخذ منها كمية أقل والتعامل معاها بصورة طبيعية لأنها غالبًا تكون خطر على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة.

اللحوم المصنعة: بعض اللحوم التي تحتوى على مواد حافظة مثل النتريب والنقانق، تؤدى إلى حدوث ألم في الرأس ويشعر الإنسان بها.

الأطعمة الدسمة والمقلية: الاحتراس من هذه الأطعمة لأنها تؤدى التهاب في الهضم مما يسبب الصداع النصفي.

الصداع النصفي

المشروبات التي تسبب الصداع النصفي

الشوكولاتة: يجب الاحتراس من أكل الشوكولاتة وخاصًا الأشخاص الذين يعانون من الحساسية لأنها تسبب الصداع لاحتوائها على التيرامين والكافيين.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين، والمشروبات الغازية والقهوة والشاي وبعض المشروبات الساخنة، حيث يسبب الكافيين الصداع وذلك لكثرة استخدام تلك المشروبات أو توقفها فجأة بعد تعود الجسم عليها.

الصداع النصفي

طرق فعالة للتخفيف من الصداع النصفي

يعد أفضل طريقة لعلاج الصداع النصفي هي شرب المياه باستمرار، لأنها تقوم بتقليل شدة الألم وتمنع الصداع الذي يتسبب نتيجة حدوث جفاف الجسم.

لذا يجب على العديد من الأفراد المحافظة الدائمة على أن رطوبة الجسم وذلك لتحسين الصحة العامة، كما يلزم وجود زجاجة الماء باستمرار وأيضًا تناول الأطعمة والسوائل المفيدة للجسم مثل العصائر والمشروبات الطبيعية والفواكه.

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