تخلص من الشيب نهائيا بزيت جوز الهند والليمون .. شعر أسود ولامع

يعد الشيب مشكلة شائعة تؤثر على الثقة بالنفس والراحة النفسية للكثيرين. يبحث الكثيرون عن طرق للتخلص من الشيب، لكن القليل منهم يعرف أن هناك طرقا طبيعية فعالة في حل هذه المشكلة.

وإذا كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية وفعالة لتخلص من الشيب .

فسيعرض إليكم الموجز التفاصيل .

لماذا يظهر الشيب؟

إذا كنت تعانين من هذه المشكلة الجمالية، لا شك في أنك تطرحين على نفسك، بين الحين والآخر، هذا السؤال: لماذا يظهر الشعر الأبيض؟ في الواقع، يرتبط ذلك بالخلايا الملونة الموجودة أسفل بصيلاته. فحين يتوقف جسمك عن إنتاج المواد التي تمنح الشعر لونه الطبيعي، تفقد الشعيرات لونها وتصبح بيضاء أو رمادية. لكن يمكنك أن تتجنبي حدوث ذلك من خلال توفيرك الحماية للبصيلات وتغذية فروة رأسك عن طريق تحضير وصفة زيت جوز الهند وعصير الليمون الطبيعية.

فزيت جوز الهند يلطف فروة رأسك ويهدئها ويحفز عملية نمو شعرك ويجعلها أكثر قوة مما كان عليه. ونظراً إلى غناه بمضادات الأكسدة، فهو يحد من ظهور الشيب لديك. كما أنّه يتمتع بخصائض مكافحة للميكروبات ويحتوي على الأحماض الدهنية. وهذا يعني أنّه يحمي شعرك من التأثيرات السلبية للعوامل الخارجية أيضاً.

عصير الليمون فهو يمنع تحول لون شعرك إلى الأبيض ويحتوي على الفيتامينات B و C وعلى الفوسفور وهي عناصر مفيدة تقوي شعرك وتغذيه وتمنحه النضارة والحيوية.

لتحضير وصفة عصير الليمون وزيت جوز الهند لمكافحة الشيب ، تحتاجين إلى: 3 ملاعق وسط من عصير الليمون و 50 ملل أو 4 ملاعق طعام من زيت جوز الهند.

وبعد ذلك عليك أن تقومي بهذه الخطوات:

إمزجي عصير الليمون وزيت جوز الهند في وعاء إلى أن تحصلي على مزيج منسجم. طبقي المزيج على شعرك مع قيامك بتدليك فروة رأسك بلطف واتركيه بعد ذلك لمدة ساعة واحدة. بعد مرور الساعة، إغسلي شعرك بالشامبو الخاص به واتركيه يجف في الهواء الطلق. كرري هذه العملية مرة أسبوعياً والنتيجة ستبهرك فعلاً.

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