لماذا الصيام المتقطع يضر بصيلات الشعر بشدة؟.. اعرف الإجابة

أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية مدى الفائدة الكبيرة التي تنتج عن الصيام المتقطع، وذلك باعتباره أحد أفضل النظم الغذائية للجسم، حيث يعمل على إنقاص الوزن وخفض الإلتهابات، ونسبة السكر في الدم، ورغم ذلك هناك الكثيرون يحذرون منه نظرًا لأنه يضر بنمو الشهر وهذا ما سينقاشه موقع الموجز فيما يلي.

الصيام المتقطع

وكشفت بعض الدراسات الجديدة عن أن الصيام المتقطع قد يكون لها تأثير جانبي كبير غير متوقع، حيث يؤدي إلى تباطؤ في نمو الشعر وتقليل كثافته، وبواسطة بعض التجارب على الفئران والبشر، أظهر الصيام المتقطع تأثيرًا سلبيًا على خلايا بصيلات الشعر المسئولة عن نمو الشعر.

كما أوضحت الأبحاث أن الفئران التي خضعت للصيام المتقطع الذي يتضمن الإمتناع عن تناول الطعام لفترة معينة من اليوم، حيث كانت تتمتع بصحة أفضل، لكن نمو الشعر كان أبطأ كثيراً من الفئران التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الطعام وذلك على مدار الساعة.

وحينما درسوا نفس الشيء لدى البشر، وجدوا نتائج مماثلة لتلك النتائج.

وبدوره، صرح كبير مؤلفي الدراسة وعالم الأحياء في الخلايا الجذعية بينغ تشانغ من جامعة ويستليك في الصين قائلاً: "لا نريد تخويف الناس من ممارسة الصيام المتقطع، لأنه مرتبط بالكثير من التأثيرات المفيدة، من المهم فقط أن ندرك أنه قد يكون له بعض التأثيرات غير المقصودة".

تأثير الصيام على الشعر

وتشير تلك الأبحاث إلى أن الصيام المتقطع يمكنه أن يحسن من وظيفة الخلايا الجذعية في الدم والأنسجة المعوية والعضلية أيضاً وقدرتها على التجدد، وأراد فريق تشانغ معرفة مدى تأثير الصيام على خلايا الجلد والشعر.

واتبع الفريق البحثي جدول وجبات يومياً يسمح فقط بثماني ساعات من الوصول إلى الطعام، مع 16 ساعة من الصيام، أو اتباع خطة تغذية على مدار الساعة.

وأثناء تجارب الفئران لم ينم الشعر لديهم في برنامج الصيام المتقطع إلا جزئيًا فقط عقب 96 يومًا، بينما أعادت الفئران التي حصلت على وصول غير محدود إلى الطعام نمو معظم شعرها عقب 30 يومًا وهو يعد الإكتشاف الذي فاجأ الباحثين.

وأوضح الفريق أن الصيام يقضي بشكل انتقائي على الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر المنشطة "HFSCs"، التي تعتمد عليها عملية نمو الشعر بشكل أساسي.

تأثير الصيام المتقطع على الشعر

الصيام المتقطع في العلم

وفي السياق ذاته، يعمل الصيام المتقطع على إجبار الجسم على استخدام الدهون المخزنة كمصدر أساسي للطاقة وذلك بدلًا من السكر المتواجد بسهولة من الطعام.

وتقوم دهون الجسم بإطلاق الأحماض الدهنية الحرة التي تدخل الخلايا الجذعية لبصيلات الشعر المنشطة مؤخرًا، مما يتسبب في تلف الخلايا وحتى موتها.

وأوضحت التجارب أن استخدام فيتامين E، هو مضاد للأكسدة موجود في منتجات نمو الشعر، مرتين يومياً على الجلد الخلفي للفئران، حيث يمكن أن يساعد على تقليل التأثيرات الضارة للصيام المتقطع على خلايا بصيلات الشعر.

وتم إثبات عدم تأثير الخلايا الجذعية الجلدية بالصيام المتقطع، حيث أرجع الباحثون ذلك إلى مقدرتها على تحييد الجذور الحرة الضارة.

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