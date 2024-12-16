حكم صبغ الشعر للرجال والنساء.. الافتاء تحدد الضوابط الشرعية

صبغ الشعر للرجال والنساء.. يتساءل العديد من الأشخاص عن حكم صبغ الشعر للرجال والنساء في الإسلام، خاصة مع انتشار هذه العادة في المجتمعات المختلفة.

وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي توضيحًا من دار الإفتاء المصرية بشأن الرأي الشرعي حول صبغ الشعر، مع الإشارة إلى الشروط والضوابط التي يجب اتباعها لضمان توافقها مع القيم والمبادئ الدينية.

حكم صبغ الشعر للرجال والنساء

حكم صبغ الشعر للرجال والنساء

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية ، إنه يجوز للرجال صبغ الشعر بشرط ألا يكون اللون أسود، وأضاف "عبد السميع" في إجابة عن سؤال حول حكم صبغ الشعر للرجال والنساء، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، أن صبغ الشعر جائز شرعًا إذا تم باللون البني أو درجاته الداكنة بشرط ألا يغير شكل الشخص بشكل كبير.

وأوضح أمين الفتوى أنه بالنسبة للمرأة، لا مانع من صبغ شعرها بأي لون كان، حتى إذا كان الأسود، وذلك كنوع من التزين لزوجها، مشيرًا إلى أن المرأة بطبعها تحب الجمال والزينة، كما أشار إلى أنه يمكن للفتاة المخطوبة أو العزباء أن تصبغ شعرها إذا كانت ترغب في تحسين مظهرها أو إذا كان ظهور الشعر الأبيض يؤثر على نفسيتها.

حكم صبغ الشعر للرجال والنساء

آراء الفقهاء في حكم صبغ الشعر بالسواد

بين الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الفقهاء اختلفوا في حكم صبغ الشعر بالسواد، مع إجماعهم على جوازه في الحرب لتظهر المجاهدين بمظهر أكثر شبابًا وقوة، بعض الفقهاء قالوا إن صبغ الشعر بالسواد مكروه، بينما آخرون اعتبروا أنه محرم إلا في الجهاد، في حين أن آخرين أباحوا ذلك بشكل عام.

وأشار "جمعة" إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَخْضِبُونَ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»، وهذا يعد دليلاً على تحريمه من بعض الفقهاء. أما بالنسبة لرأي من قال بجوازه، فقد استندوا إلى حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ»، كما أن بعض الصحابة مثل الحسن والحسين قد صبغوا شعورهم بالسواد، ولم يُنقل عنهم أي إنكار.

حكم صبغ الشعر للرجال والنساء

حكم صبغ الشعر لإخفاء الشيب

تساءل أحد الأشخاص عن حكم صبغ الشعر لإخفاء الشيب، وأجاب الدكتور صبري عبدالرؤوف، أستاذ بجامعة الأزهر، قائلاً إن الشيب قد يكون نتيجة لكبر السن أو لعوامل وراثية، وأوصى بأن تبدأ زوجته بزيارة الطبيب لمعرفة سبب الشيب، حيث قد تحتاج إلى تغيير في النظام الغذائي، وأضاف أنه إذا أرادت زوجته صبغ شعرها، فلا مانع من استخدام الحناء كخيار طبيعي في هذه الحالة.

حكم صبغ الشعر للرجال والنساء

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