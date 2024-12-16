بين الإباحة والاحترام المهني.. دار الإفتاء توضح حكم العمل بالمحاماة والبنوك

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن العمل في مهنة المحاماة والالتحاق بكلية الحقوق من الأمور المباحة شرعًا، حيث إن الأصل في الأمور هو الإباحة، وفقًا للقاعدة الشرعية، فتقديم العون للمظلوم ومساندته في قضيته يُعد من مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى نصرة المظلومين وتحقيق العدالة.

ويقدم الموجز، رأي دار الإفتاء في مسألة العمل بمهنة المحاماة في السطور التالية..

حكم الدفاع عن المذنبين

في إحدى حلقات البث المباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر فيسبوك، ورد سؤال عن حكم المال الذي يحصل عليه المحامي من الدفاع عن المذنبين.

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الدفاع عن المذنبين يعتمد على ضمير المحامي، فقد يدافع المحامي عن متهم إذا تاب، أو يسعى لتخفيف العقوبة عنه من خلال تقديم أدلة تُظهر أن التهمة غير مكتملة الأركان.

وأكد أن هذا التصرف جائز شرعًا إذا التزم المحامي بالصدق ولم ينكر التهمة.

ويستعرض الموجز، رأي دار الإفتاء في العمل بالبنوك في السطور التالية..

حكم العمل في البنوك

ردًا على سؤال حول حكم العمل في البنوك، أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل في البنوك جائز شرعًا لأن البنك يُعتبر مؤسسة استثمارية تُمارس نشاطها في صورة الإيداع والتمويل، موضحا أن العامل في البنك يقدم خدمة قانونية ومشروعة، وبالتالي فإن راتبه حلال.

العمل في قسم القروض

تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم العمل في قسم القروض بالبنوك، موضحًا أن الأموال التي تُخرجها البنوك يجب استثمارها بالشكل الصحيح لضمان سداد الفوائد المترتبة على القروض.

وبيّن أن العمل في هذا القسم جائز شرعًا ولا حرج فيه.

المحاماة

رأي الفتوى حول راتب موظفي البنوك

أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بـ دار الإفتاء، أن العمل بالبنوك حلال وراتبه جائز شرعًا، مشيرا إلى أن العلماء الذين رفضوا فوائد البنوك لم يحرموا العمل بها، كما أن دار الإفتاء ترى فوائد البنوك وشهادات الاستثمار جائزة.

حكم العمل في البنوك الإسلامية

أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن العمل في البنوك الإسلامية والتقليدية على حد سواء جائز شرعًا، مؤكدا أن حكم التعامل مع هذه المؤسسات أو العمل بها ينطبق عليهما نفس الأسس الشرعية.

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