ضوابط شرعية ورؤية فقهية متوازنة.. تعرف على حكم ثقب الأنف للمرأة

حكم ثقب الأنف.. يعتبر موضوع ثقب الأنف للمرأة لأغراض الزينة من القضايا التي تتطلب فهمًا عميقًا للأحكام الشرعية المرتبطة بـ حكم ثقب الأنف، وللإجابة عن هذا السؤال، تم عرض القضية على الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، الذي أوضح حكم ثقب الأنف من الناحية الشرعية بشروط واضحة.

ويقدم الموجز، حكم ثقب الأنف، شرعا على النحو التالي..

جواز الثقب بشرط عدم الضرر

ثقب الأنف للزينة يدخل في حكم ثقب الأذن، وهو أمر جائز شرعًا إذا لم يترتب عليه ضرر جسدي أو صحي، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف: "لا ضرر ولا ضرار".

وثقب الأذن كان معروفًا ومألوفًا في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكر فعله، بل جرى العمل به إلى يومنا هذا دون مخالفة، كما أقر ذلك مذهب الشافعية.

المنع في حالات معينة

أوضح الدكتور علي أن هناك حالات يصبح فيها ثقب الأنف غير جائز شرعًا، مثل:

التشبه بالفاسقات أو تقليد الطقوس الوثنية: إذا كان ثقب الأنف بهدف التشبه بالنساء الفاسقات أو لأداء طقوس وثنية كما هو شائع عند بعض الجماعات كالهندوس، فإنه يحرم شرعًا، ويصل في بعض الأحيان إلى مستوى الشرك إذا قصد به التشبه بالمعتقدات الباطلة.

ثقب الأنف

الحكم إذا قصد به الزينة للزوج

إذا كان الهدف من ثقب الأنف هو التزين للزوج، فإن ذلك جائز شرعًا، فالزينة الفطرية للمرأة من الأمور المشروعة في الإسلام، وقد ورد أن النساء كن ينزعن حليهن من آذانهن في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو ما يستلزم بالضرورة أن تكون الأذن مثقوبة، ولو كان ذلك ممنوعًا لورد النهي عنه.

تنبيه حول إظهار الزينة

مع جواز ثقب الأنف، يشدد الشرع على أن المرأة لا يجوز لها إظهار هذا النوع من الزينة لغير زوجها ومحارمها، تجنبًا للفتنة وما يترتب عليها من مفاسد، فالزينة موجهة في الأصل لتعزيز العلاقة الزوجية وليس لفت الأنظار.

ثقب الأنف للمرأة جائز بشرط ألا يترتب عليه ضرر أو تشبه محرم، وأن يكون الهدف منه مشروعًا كالتزين للزوج، مع الالتزام بحدود الشرع في إظهار الزينة.

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