هل يجوز صيام كفارة اليمين يوم الاثنين والخميس.. دار الافتاء تجيب

صيام كفارة اليمين .. تعتبر كفارة اليمين، من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالنذر الذي يتمثل في الحلف بالله، وهي تتطلب أداء صيغة معينة من العبادة، ومنها الصيام.

ولكن هل يجوز صيام كفارة اليمين في الأيام الخاصة مثل يوم الاثنين والخميس؟ في هذا التقرير يوضح موقع الموجز فيما يلي حكم صيام كفارة اليمين يوم الاثنين والخميس.

حكم صيام كفارة اليمين يوم الاثنين والخميس

حكم صيام كفارة اليمين يوم الاثنين والخميس

يتساءل الكثيرون عن حكم صيام كفارة اليمين في أيام معينة مثل يومي الاثنين والخميس. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز صيام كفارة اليمين في ثلاثة أيام متفرقة، بما في ذلك الأيام التي يفضلها المسلم مثل يومي الاثنين والخميس، حيث لا يشترط التتابع بين أيام الصيام، استنادًا إلى النص القرآني الذي يقول: "فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ"، وهو نص مطلق لم يُذكر فيه شرط التتابع بين الأيام.

من جانب آخر، ينصح الفقهاء بتسريع إتمام الكفارة وإبراء الذمة في أسرع وقت ممكن، ويجدر بالمسلم إذا رغب في صيام الأيام المفضلة له، مثل الاثنين والخميس، أن يفعل ذلك دون إشكال شرعي، كما أن صيام هذين اليومين له فضائل خاصة، كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، لذا، يمكن للمسلم أن يؤدي الكفارة في الأيام المفضلة، شريطة أن يلتزم بعدد الأيام المطلوبة.

صيام كفارة اليمين: متتابع أم متفرق؟

في ردّ على سؤال مشابه، نشرت دار الإفتاء المصرية مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حيث تطرق الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى حكم صيام كفارة اليمين، وأوضح أنه يجوز صيام كفارة اليمين في ثلاثة أيام متفرقة، حيث لا يشترط التتابع بين الأيام، وقال عثمان: "من الأفضل إطعام المساكين إذا تيسر ذلك قبل الصيام"، ولكن إذا تعذر الإطعام، فصيام الأيام الثلاثة يكون متاحًا في أي وقت، ورغم أن العلماء اختلفوا في تفسير النصوص الشرعية بشأن التتابع، فإن الأمر في كفارة اليمين يجوز أن يكون متفرّقًا ولا يوجد مانع شرعي.

صيام كفارة اليمين

جواز دفع المال بدلاً من إطعام المساكين

طرحت دار الإفتاء المصرية في وقت لاحق سؤالًا آخر حول إمكانية دفع المال كبديل لإطعام المساكين في كفارة اليمين، وقد أوضح الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز دفع المال بدلاً من إطعام المساكين بشرط أن تعادل القيمة المقررة ما يأكله الشخص، وأشار إلى أنه يمكن دفع ما يعادل 70 إلى 100 جنيه عن العشرة أيام، ويجوز أيضًا إعطاء هذا المبلغ لشخص واحد، بشرط أن يستهلكه في عشرة مناسبات.

حكم تأخير كفارة اليمين

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عن حكم تأخير كفارة اليمين، حيث أكدت اللجنة أنه لا يجوز تأخير الكفارة بعد الحنث باليمين، ويجب أن تُؤدى على الفور، وأوضحت اللجنة أنه في حال تعذر الإطعام أو الكسوة أو العتق، يجب على الشخص أن يصوم فورًا دون تأجيل.

حكم صيام كفارة اليمين

هل يجب صيام ثلاثة أيام متتالية؟

وفي ردّ على سؤال آخر من أحد المتابعين خلال بث مباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية، حول ما إذا كان يجب صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام متتالية، أجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى ومستشار فضيلة المفتي، أنه يجوز صيام كفارة اليمين على مدار ثلاثة أيام متفرقة، حيث أن النص القرآني جاء بشكل مطلق دون الإشارة إلى التتابع. وأكد أن هذا الأمر متروك للاختيار الشخصي للمسلم طالما أتم صيام الثلاثة أيام المطلوبة.

صيام يوم الاثنين والخميس

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