الزواج والفقر لا يجتمعان هذا ما يقال.. الإفتاء تحسم الجدل

الزواج أصبح حديث دائم بين الشباب ولكن الغلاء ومصاريف المعيشة أصبحت عائق كبير، وأنتشر بالاونة الأخيرة مقولة دارجة بين الناس:" اللي معهوش فلوس مايتجوزش " وأجاب الشيخ عطية محمد عطية، الداعية الاسلامي، على هذه المقولة، قائلا إن النبي- صلى الله عليه وسلم-، جاء له رجل، وكان يريد الزواج وليس معه شئ، وأن الرسول قال لهذا الرجل هل معك شئ من القرآن الكريم، فقال معي سورة البقرة، فالرسول سمح له الزواج بشرط أن يعلم زوجته القرآن الكريم.

وأضاف عطية خلال حواره ببرنامج" علامة استفهام"المذاع عبر قناة" الشمس": في حالة غلق باب الزواج، سيكون هناك فتح باب الفاحشة، فالكثير من الشباب لا يمتلك أموال كثيرة، ولكن يستطيع أن يتزوج، فلا يجوز أن نقول لهم" اللي معهوش فلوس حرام عليه يتزوج"

وأوضح الداعية أن الزواج ليس شرطه فقط المال، ولكن الرجل يستطيع أن يعمل وينفق على بيته، وأن كل أسرة عليها أن تسهل الأمور الزوجية.

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