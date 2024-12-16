دار الإفتاء توضح حكم بيع الصقر المدرب على الصيد.. فما هو؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن بيع الصقور وأخذ ثمنها جائز شرعًا، بشرط أن تكون هذه الطيور مُدَرَّبة على الصيد ويمكن الاستفادة منها، وأوضحت أن الصقور تُعتبر مالًا مُتَقَوِّمًا (له قيمة مادية ومعنوية) مما يجعلها محلًا للبيع، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

واستشهدت دار الإفتاء، بقول الله تعالى في القرآن الكريم ..

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: 4].

وشددت دار الإفتاء على ضرورة أن تتم عملية البيع وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، لضمان تنظيم هذا النشاط بما يتماشى مع المصلحة العامة.

حملة "أعرف الصح".. تصحيح المفاهيم الدينية

تواصل دار الإفتاء المصرية جهودها التوعوية من خلال حملة "أعرف الصح"، التي تهدف إلى معالجة المفاهيم الدينية الخاطئة والتصدي للفتاوى الشاذة التي انتشرت مؤخرًا في المجتمع، وتسعى الحملة لمواجهة التيارات الفكرية المتطرفة التي تستغل العاطفة الدينية للتأثير على الناس وترسيخ معتقدات غير صحيحة.

أهداف الحملة

ويستعرض الموجز، أهداف الحملة على النحو التالي..

محاربة الفكر المتطرف، تعمل الحملة على التصدي للأفكار المتشددة التي تُشوه الدين الإسلامي وتستخدم العواطف الدينية لإقناع العامة بأفكارها.

تحقيق التوازن بين التشدد والتساهل، تهدف الحملة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة وتوضيح الأحكام الدينية الصحيحة بأسلوب وسطي.

تعزيز الوعي الديني، من خلال تقديم تفسيرات دقيقة ومتزنة لقضايا معاصرة تشغل المجتمع المصري.

صقر

قضايا بارزة تناولتها الحملة

تُعنى الحملة بتوضيح الموقف الشرعي حول العديد من القضايا المثيرة للجدل، ويستعرض الموجز أبرزها:

حكم العمل بمهنة المحاماة والالتحاق بكليات الحقوق.

جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والأيام الوطنية مثل 6 أكتوبر.

بناء الكنائس وتعزيز التعايش الديني.

ترك الصلاة ومدى تأثيره على الإيمان.

مسألة هدم الآثار الفرعونية بحجة كونها تماثيل.

تحية العلم والوقوف دقيقة حدادًا.

إيداع الأموال في البنوك وفق أحكام الشريعة.

حكم التصوير والرسم واقتنائهما.

شراء السيارات أو العقارات من خلال البنوك.

تفاعل المجتمع مع الحملة

لقيت حملة "أعرف الصح" صدى واسعًا وردود أفعال إيجابية من مختلف شرائح المجتمع، وشارك كبار الكتّاب بمقالات داعمة للحملة على الصحف والمواقع الإلكترونية، كما عبر العديد من المواطنين عن دعمهم من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسعى الحملة التي قادتها دار الإفتاء إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الفهم الصحيح للدين، مع تقديم الإسلام كدين وسطي يتناسب مع تحديات العصر ويحافظ على قيمه الأساسية.

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