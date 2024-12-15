هل يجوز أخذ الأجر مقابل تعليم القرآن؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز أخذ الأجر مقابل تعليم القرآن؟.. موضوع أخذ الأجر مقابل تعليم القرآن يعد من المسائل الفقهية التي تشغل بال الكثيرين، فالقرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وتعلمه وتعليمه من أعظم الأعمال التي تقرب المسلم إلى ربه.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، حكمأخذ الأجر مقابل تعليم القرآن، هذا الموضوع له جوانب شرعية وفكرية تحتاج إلى إيضاح، حيث يختلف العلماء في آرائهم حول هذه المسألة، بناءً على تفسيرهم للأدلة الشرعية والآراء الفقهية المختلفة، وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي توضيح دار الإفتاء المصرية حول الإجابة عن هذا السؤال.

أخذ الأجر مقابل تعليم القرآن

هل يجوز أخذ الأجر مقابل تعلم وحفظ القرآن؟

تسائل العديد من المسلمين عن جواز أخذ الأجر مقابل تعلم وتحفيظ القرآن الكريم، وكان هذا الموضوع محور سؤال ورد إلى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، و خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أكد الشيخ أن أخذ الأجر مقابل تعليم القرآن جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن المعلم يستحق الأجر مقابل الوقت الذي يخصصه لتعليم القرآن، وأضاف أن هذا الأجر ليس مقابل النصوص القرآنية نفسها، بل مقابل الوقت الذي يُخصص للتعليم، مما يحقق الاستفادة للطرفين.

في سياق متصل، أشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إجابته على سؤال مشابه إلى أن أخذ أجر على تعليم وتحفيظ القرآن الكريم جائز أيضًا، وأوضح المركز أن المعلم لا يتقاضى الأجر على تلاوة القرآن، بل على الوقت الذي يخصصه لهذا العمل، خاصة إذا كان المعلم يعتمد على هذا المصدر كمورد رزق له، واستند المركز في فتواه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله".

هل يجوز أخذ الأجر مقابل تعليم القرآن؟

هل يجوز قراءة القرآن بأجر؟

أما عن مسألة قراءة القرآن مقابل أجر، فقد أكدت الفتوى الشرعية جواز ذلك أيضًا في الحالات التي يكون فيها الأجر مقابل احتباس الوقت والجهد المبذول في القراءة، وليس مقابل النص القرآني ذاته، حيث يعتبر الأجر على القراءة أجرًا على انشغال القارئ في تلاوة القرآن، مما يجعله قادرًا على الاستمرار في عمله هذا.

كما ورد في السنة النبوية الشريفة جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم سواء للتعليم أو للرقية الشرعية، مما يعكس السماحة في ديننا الحنيف، وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله".

هل يجوز أخذ الأجر مقابل تعليم القرآن؟

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