هل يجوز أداء الصلاة أثناء الأذان؟ الإفتاء توضح

هل يجوز أداء الصلاة أثناء الأذان؟، سؤال يتردد كثيرًا بين المسلمين، خاصةً عند سماع الأذان أثناء الانشغال بالصلاة أو الأعمال الأخرى، وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في عدة مناسبات حكم أداء الصلاة في هذه الفترة، معتمدة على الفقه الإسلامي والأحاديث النبوية الشريفة.

في هذا التقرير ، يلقي موقع الموجز فيما يلي الضوء على رأي الإفتاء حول حكم أداء الصلاة أثناء الأذان ، ونتعرف على التفاصيل المتعلقة بأداء الصلاة أثناء الأذان وفقًا لما جاء في الشريعة الإسلامية.

أداء الصلاة أثناء الأذان

حكم أداء الصلاة أثناء الأذان

أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن هذا السؤال في لقاء مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، مؤكدًا أن الصلاة أثناء الأذان تصح ولا شيء في ذلك، لأن وقت الصلاة يبدأ مع بداية الأذان.

وأشار ممدوح إلى أن الانتظار حتى انتهاء الأذان يكون أفضل، وذلك لأن هناك سنة مستحبة يجب الحفاظ عليها، وهي ترديد الأذان خلف المؤذن للحصول على الأجر والثواب.

هل تجوز الصلاة وقت الأذان؟

من جهته، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة أثناء الأذان تجوز، وكذلك الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، حيث تفتح فيه أبواب السماء ويستجيب الله فيه الدعوات، وأضاف شلبي أنه بمجرد سماع الأذان ودخول الوقت، يجوز أداء الصلاة، لكن من السنة الانتظار حتى ينتهي الأذان، وترديد الأذكار والدعاء بعده، مثل قول "اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة" وغيرها من الأدعية المستحبة.

أداء الصلاة أثناء الأذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان؟

بدوره، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن أداء صلاة الفرض قبل وقتها أو جزء منها يُعد باطلاً، وأوضح عثمان أنه إذا سمع المسلم الأذان أثناء الصلاة الفريضة، فيجوز له أن ينوي الصلاة نافلة أو يقطع الصلاة ويعيدها بعد انتهاء الأذان.

وأشار إلى أنه يسن للمسلم أن يستمع إلى المؤذن ويُردد معه ما يقوله، وذلك للحصول على المغفرة التي وعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

أداء الصلاة أثناء الأذان

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