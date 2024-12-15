هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب
صلاة سنة الفجر بعد الفرض.. تعد صلاة السنة من السنن المؤكدة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة عليها، ومنها سنة الفجر التي تعد من أعظم السنن الرواتب في الإسلام.
ويشغل الكثيرون سؤال حول جواز أداء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة، خاصةً في ظل الظروف التي قد تعيق أداء الصلاة في وقتها المحدد، في هذا السياق، ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، توضيح مركز البحوث الإسلامية عن السؤال التالي، هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض؟ ، وما إذا كان ذلك جائزًا في الشريعة الإسلامية، مع إلقاء الضوء على أهمية المحافظة على السنن الرواتب بشكل عام.
هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض؟
يتساءل العديد من المصلين عن حكم أداء سنة الفجر بعد صلاة الفريضة، خاصةً لأولئك الذين يصلون إلى المسجد بعد بدء الصلاة، و ورد هذا السؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء الرد كالتالي:
الأفضل أداء سنة الفجر في المنزل
أوضحت لجنة الفتوى أنه من الأفضل أداء سنة الفجر القبلية قبل صلاة الفريضة في المنزل، استنادًا إلى ما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» (متفق عليه)، وهذا يشير إلى أن سنة الفجر القبلية ينبغي أن تؤدى في المنزل إذا أمكن ذلك.
جواز أداء سنة الفجر بعد الفريضة
وأضافت اللجنة أنه إذا ضاق الوقت ولم يتسنَّ أداء السنة قبل الفريضة، فيجوز أداء الفريضة أولًا ثم صلاة السنة بعدها، وفقًا لما قال به الشافعية والحنابلة، وفي هذه الحالة، تعتبر صلاة السنة أداءً ولا تعد قضاءً خارج الوقت المحدد، رغم أن تأخيرها لا يُعد الأفضل.
الحديث عن فضل سنة الفجر
كما أشارت اللجنة إلى حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، الذي أخرجه البخاري، والذي يبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر، حيث قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». هذا الحديث يبرز أهمية سنة الفجر وفضلها العظيم.
واستشهدت اللجنة بما قاله الإمام النووي رحمه الله في "المجموع"، حيث بيّن أن وقت السنن القبلية يبدأ بدخول وقت الفريضة ويستمر حتى دخول وقت الفريضة، بينما يبدأ وقت السنن البعدية بعد أداء الفريضة.
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