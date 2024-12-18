حقيقة وفاة أول سيدة مصرية بمتحور كورونا الجديد

في ظل التصاعد المستمر للجدل حول متحور كورونا الجديد، شهدت الساعات الأخيرة انتشار أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة أول سيدة مصرية جراء إصابتها بمتحور كورونا الجديد.

وهذه الأنباء أثارت حالة من القلق والجدل الواسع، خاصة مع تضارب المعلومات حول سبب الوفاة، ما دفع البعض للتساؤل عن صحة هذه الأخبار ومدى تأثيرها على الرأي العام.

حقيقة وفاة السيدة المصرية بسبب متحور كورونا الجديد

بينما أشار بعض رواد السوشيال ميديا إلى أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات عملية جراحية، وفي سباق متصل أصر الاخرون على أن المتحور الجديد هو السبب الرئيس في وفاتها، مما أدى إلي تضارب في الروايات أثار العديد من التساؤلات حول الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات وأثرها على المعلومات المتداولة.

متحور كورونا الجديد

متحور كورونا الجديد

ولذا قام الموجز، بالبحث على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تبين أن السيدة التي تردد حول وفاتها هذا الجدل هي داليا صبحي، والتي كانت قد أعلنت في 2 ديسمبر 2024 عبر حسابها الخاص على "فيس بوك" عن خضوعها لعملية جراحية في أحد المستشفيات، وفي 8 ديسمبر 2024، أعلنت أيضًا عن إصابتها بمتحور كورونا الجديد.

متحور كورونا الجديد

وبعد إعلان وفاتها اليوم، نعت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، داليا صبحي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كما لم يتم ذكر سبب الوفاة في المنشور، ولم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الصحة أو الجهات المعنية لتوضيح الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن.

متحور كورونا الجديد

أعراض متحور كورونا الجديد:

سعال مستمر.

حمى واحتقان الحلق.

فقدان حاستي الشم والتذوق.

آلام في العضلات والمفاصل.

تعب شديد وضيق في التنفس.

متحور كورونا الجديد

طرق الوقاية من المتحور الجديد:

الحصول على اللقاح المعتمد.

ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.

غسل اليدين بانتظام أو استخدام معقم.

تجنب التجمعات الكبيرة.

ضمان تهوية جيدة للأماكن المغلقة.

مراقبة الأعراض والعزل الصحي في حال الشعور بالمرض.

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