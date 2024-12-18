بعد أزمتها مع متحور كورونا.. سر اختفاء تيسير فهمي عن الساحة الفنية

تواجه الفنانة تيسير فهمي أزمة صحية شديدة، بعثت القلق لدى جمهورها بسبب تدهور حالتها الصحية في الأيام الماضية، فقد أصيبت بنزلة برد حادة تسببت في ضيق تنفس وارتفاع شديد في درجة حرارتها، ما دفع جمهورها إلى متابعة كل تفاصيل حالتها الصحية.

وبالرغم من معاناتها، أكدت تيسير فهمي في تصريح صحفي حديث لها أنها مازالت مريضة، لكن حالتها الصحية قد تحسنت بشكل بسيط، حيث قالت: "الحمد لله أحسن"، مطالبة من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.

في إطار ذلك، يرصد الموجز أخر التطورات الصحية للفنانة تيسير فهمي وأبرز أعمالها الفنية وسر ابتعادها عن الفن خلال السطور التالية.

تيسير فهمي

حقيقة دخول تيسير فهمي المستشفى وتلقي العلاج في المنزل



وفيما يتعلق بالشائعات التي انتشرت حول دخولها المستشفى، أكدت تيسير فهمي أنها لم تُنقل إلى المستشفى كما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.

وقالت: "لا، أنا بتعالج في المنزل، الحمد لله"، مما طمأن جمهورها أنها تحت إشراف طبي في راحة منزلها.

في ذات السياق، كانت الفنانة تيسير فهمي قد نشرت على حسابها الشخصي على "فيس بوك" تحذيرات حول أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا "XEC"، مشيرة إلى معاناتها من ضيق التنفس وارتفاع في درجة الحرارة، مما دفع البعض للتكهن بإصابتها بهذا المتحور.

دعاء الجمهور بشفاء تيسير فهمي



توالت التعليقات على حساب الفنانة تيسير فهمي، حيث عبر جمهورها عن دعمهم الكبير لها وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل، كتب أحد متابعيها قائلاً: "ما تشوفي شر، سلامتك حبيبتي"، بينما أضاف آخر: "فعلاً دور سخيف جداً، اشربي سوائل كتير وخلي بالك من الكحة، مع الأدوية وألف سلامة عليكي"، مؤكدين على دعمهم المستمر وحرصهم على الاطمئنان عليها.

وعلق آخر قائلاً: "ألف سلامة عليكي، ربنا يشفيكي ويعافيكي، ويطمننا عليكي"، تلك التعليقات تعكس الحب الكبير الذي يكنه جمهورها لها واهتمامهم المستمر بها.

تيسير فهمي

سبب غياب تيسير فهمي عن الساحة الفنية



في تصريحات سابقة لها، كشفت تيسير فهمي عن سبب غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة، موضحة أنها لم تشعر بالابتعاد عن الجمهور بسبب عرض أعمالها القديمة عبر شاشات التلفزيون.

وأضافت: "أنا لما توقفت لم أشعر بالغياب، لأن أعمالي القديمة بتتعرض على كل القنوات، والواحد مبيحسش أنه غاب عن الشاشة".

وهذا يعكس تيسير فهمي كفنانة محبوبة وراسخة في قلوب جمهورها رغم ابتعادها عن الساحة لفترة، تظل أعمالها حاضرة بشكل مستمر.

زيجات تيسير فهمي

وفيما يخص حياتها الشخصية، تحدثت تيسير عن تجربتي زواجها. حيث تزوجت مرتين، الأولى من شخص توفي في حادث سير، والثانية من رجل أعمال مقيم في أمريكا.

وأضافت أنها لا تشعر بالانعزال عن الحياة العامة رغم ابتعادها عن الفن، حيث لا يزال لديها تفاعل مع جمهورها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد تفاعل الجمهور مع هذه التصريحات بشكل إيجابي، متمنين لها الحياة السعيدة والتوفيق في جميع جوانب حياتها.

أبرز أعمال تيسير فهمي

تيسير فهمي واحدة من أبرز الوجوه الفنية في مصر، فقد بدأت مسيرتها الفنية في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1977، ومن ثم انطلقت في عالم الفن عبر مسرح الشباب ثم التلفزيون.

تيسير فهمي

وكان للمخرج بركات دور كبير في انطلاق مسيرتها السينمائية، حيث رشحها لبطولة فيلم "شباب تحت العشرين" عام 1979، ما مهد لها الطريق في عالم السينما.

وقد شاركت في العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة مثل "صيد الحيتان"، "الشيطان يقدم حلاً"، "العوامة 70"، و"التوت والنبوت".

كما برعت في الدراما التلفزيونية بمشاركتها في مسلسلات مثل "رأفت الهجان"، "موعد مع الغائب"، "أبناء ولكن"، و"العقاب".

في مجال المسرح، قدمت تيسير فهمي العديد من العروض الناجحة، مثل "لما قالوا واوا"، و"حورس"، حيث تميزت بقدرتها الكبيرة على تجسيد الشخصيات المعقدة وتعد تيسير من الفنانات اللاتي يكن لهن دور بارز في تنوع الأداء بين مختلف الألوان الفنية.

تيسير فهمي

أخر أعمال تيسير فهمي

شاركت تيسير فهمي في مسلسل "بفعل فاعل" الذي تم عرضه في عام 2012، وتدور أحداثه حول شخصية عبير التي تكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها، الذي يتبنى مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" لخدمة مصر حيث يتورط الزوج في نشاطات تجسسية لصالح جهة أجنبية ويشارك في أعمال ضد وطنه، مما يضطر عبير لإبلاغ السلطات المختصة التي تتابعه لكشف خيانته.

المسلسل ضم مجموعة من الفنانين المبدعين، مثل ياسر جلال، تامر هجرس، وأشرف طلبة، وهو من تأليف منى رجب وإخراج تيسير عبود.

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