مصطفى قمر يستضيف ياسر جلال بأجواء حماسية في الحفل الغنائي

أحيا النجم مصطفى قمر حفلاً غنائياً مميزاً في مدرسة مصر للغات بالهرم، بحضور مديرة المدرسة شاهيناز شحاته تفاعل الجمهور بحماس مع مجموعة من أغانيه الشهيرة، مثل "السود عيونه"، "منايا"، "قلبى في الليالي"، و"لو سألونى"، وسط أجواء مليئة بالفرح والرقص.

أبرز اللحظات في الحفل كانت استقبال مصطفى قمر للنجم ياسر جلال على خشبة المسرح بالأحضان، وهو ما زاد من أجواء المحبة والدفء بين النجوم والحضور.

يرصد لكم موقع الموجز كافة التفاصيل في السطور التالية :

الجمعية العمومية لمدارس مصر للغات

شهد الحفل حضوراً مميزاً من المهندس كريم عبد الرحمن، رئيس مجلس الإدارة، وشاهيناز شحاته، مدير عام المدارس خلال هذا الحدث، تم عقد الجمعية العمومية العادية للجمعية التعاونية التعليمية لمدارس مصر للغات، حيث تم الإعلان عن فوز المجلس الحالي بالتزكية، تقديراً لإنجازاته التربوية والتعليمية والاجتماعية والوطنية التي أثرت بشكل إيجابي على مسيرة المدرسة.

مصطفى قمر ورسائل إلى نجوم الغناء

خلال لقاءه في الجزء الثاني من السهرة مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، وجه مصطفى قمر مجموعة من الرسائل الهامة أولاً، أرسل دعماً إلى شيرين عبد الوهاب قائلاً: "ربنا معاكي وخليكي قوية ولا تنظري إلى الخلف"، مؤكدًا على دعمه لها في كل المحطات كما وجه رسالة خاصة لعمرو دياب قائلاً: "بحبك جداً والنجومية الكبيرة وراها مجهود جبار"، معبراً عن تقديره لمسيرته الفنية.

وفي السياق ذاته، أشاد مصطفى قمر بتامر حسني قائلاً: "تامر ماشي كويس جداً ومكمل، وهو خليفتي في نفس طريق الغناء والتمثيل، وبيقدم نجاحات كثيرة وهو أخي الصغير" كما أشار إلى حماقي، قائلاً: "أحمد حماقي قريب جداً مني وأنا سعيد له ولنجاحاته".

مصطفى قمر وتجربة التمثيل

أكد مصطفى قمر أنه يمتلك موهبة التمثيل بجانب الغناء، مشيراً إلى أن التمثيل أضاف له الكثير وجعله يختلف عن نجوم جيله وقال: "أعطاني الله موهبة التمثيل بجوار الغناء، والتمثيل أضاف لي كثيراً وأنا أختلف عن باقي نجوم جيلي".

"أصحاب ولا بيزنس" ودعم القضية الفلسطينية

قدم مصطفى قمر أغنية "أصحاب ولا بيزنس"، التي أهداها إلى روح الفنان الراحل طارق عبد العزيز وعن الفيلم الذي حمل نفس الاسم والأغنية، قال قمر: "الفكرة كانت أن أوجه رسالة أننا بجانب القضية الفلسطينية ونقف معهم. السيناريو لمدحت العدل كان رائعاً، وكانت رسالة إلى جيل بأكمله أن نأخذ القضية على محمل الجد ولا نتركها".

تجربة مصطفى قمر في الغناء والتمثيل تعكس تطوراً فنياً مستمراً يعكس طموحه في تقديم محتوى جديد يظل مرتبطاً بقضايا الوطن والإنسانية الحفل الذي أحياه يمثل خطوة جديدة في مسيرته الفنية، حيث أظهر عمق ارتباطه بالجمهور ودعمه للنجوم الجدد والقضايا الهامة.

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