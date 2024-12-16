تفاصيل المرض الغامض الذي أصاب نجل عمرو وهبة

كشف الفنان عمرو وهبة عن الأزمة الصحية التي يمر بها نجله يحيى، مؤكدًا أن الطفل يعاني من مشكلة مناعية غير معروفة، ظهرت بعد إصابته بفيروس كورونا. جاء ذلك عبر خاصية "الاستوري" على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، حيث تحدث بصراحة عن المعاناة التي تواجهها الأسرة مع هذا الوضع الصعب.

إعلان عمرو وهبة عن حالة نجله

نشر عمرو وهبة رسالة شكر رصدها الموجز، لكل من سأل عن حالة نجله قائلاً:

"شكراً لكل حد عارف إن يحيى تعبان وسأل أو اتصل، بعتذر إني مش عارف أرد على كل الناس، إحنا لسه معرفناش المشكلة بالضبط ولا علاجها، لكن اللي عرفناه إن فيه مشكلة في المناعة بسبب كوفيد."

عمرو وهبة ونجله

وأكد عمرو وهبة أن الأسرة تتلقى دعمًا طبيًا من أطباء متخصصين، قائلاً: "من الناحية الطبية معانا دكاترة محترمة وعاملين اللي عليهم، بس الموضوع بياخد وقت في التشخيص نتمنى ما يكونش فيه حاجة خطيرة وربنا يلطف."

تأثير كورونا على مناعة الأطفال

تزامن إعلان عمرو وهبة مع نتائج دراسات طبية حديثة أشارت إلى أن متلازمة "كوفيد الطويل" قد تسبب ضعفًا في الجهاز المناعي للأطفال، مما يزيد من خطر الإصابة بالالتهابات البكتيرية.

وأوضحت دراسة منشورة بمجلة "Nature" أن الخلل المناعي يؤثر على كريات الدم البيضاء، خاصة العدلات، المسؤولة عن محاربة العدوى.

عمرو وهبة

أعراض متلازمة "عاصفة السيتوكين"

أشارت الدراسة إلى أن بعض الأطفال المصابين بحالات كوفيد شديدة قد يعانون من متلازمة عاصفة السيتوكين، وهي استجابة مناعية مفرطة تؤدي إلى تلف الأعضاء. ومن أبرز الأعراض:

• الحمى.

• التعب.

• الغثيان والقيء.

• انخفاض ضغط الدم.

• الطفح الجلدي.

• ضيق التنفس.

تختلف الأعراض بحسب العضو المتأثر، مما يزيد من صعوبة التشخيص.

عمرو وهبة يتحدث عن حياته الشخصية

بعيدًا عن أزمات الصحة، كشف عمرو وهبة خلال ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة" عن جوانب من حياته الشخصية، موضحًا أنه وُلد في باريس لكنه يعتبر بورسعيد مدينته الأم.

وأضاف: "عشت طفولتي في مدرسة أزهري، وده أثر في شخصيتي جدًا كنت مشاغب، لكن شاطر وزوجتي هي الفتاة الأولى في حياتي بسبب طبيعة مدرستي."

وأشار أيضًا إلى تجربة التنمر التي تعرض لها بسبب نحافته قائلاً: "كانوا بينادوني بقسماط عشان جسمي الرفيع. قررت ألعب رياضة وأحسن شكلي عشان أتخطى ده."



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