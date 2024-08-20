"ساحل ومسحول" يضرب شاشات اليوتيوب.. عمرو وهبة يقدم جرعة من الضحك

انطلقت شرارة الضحك مع عرض أولى حلقات مسلسل "ساحل ومسحول" للنجم عمرو وهبة، حيث اجتذب المسلسل آلاف المشاهدين على شاهد في ساعات قليلة، مؤكداً نجاح صيغة الكوميديا الشبابية التي يقدمها وهبة.

مسلسل ساحل ومسحول

يشارك في مسلسل ساحل ومسحول باقة من ألمع النجوم أبرزهم الفنان عمرو وهبة ، هشام جمال ، آية سماحة ، عمرو عبد الجليل ، عبد الرحمن محمد ، محمد مولي ، ويعرض المسلسل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

مسلسل ساحل ومسحول

قصة مسلسل ساحل ومسحول

تدور أحداث مسلسل ساحل مسحول حول محاولات عمرو وهبة المستمرة للوصول إلى الساحل الشمالي، لحضور عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن الظروف تقف أمام محاولاته.

عمرو وهبة يتحدث عن دوره في ساحل ومسحول

سبق وتحدث الفنان عمرو وهبة عن مشاركته في مسلسل ساحل ومسحول قائلا : دائما لدي الرغبة في تقديم أدوار تراجيدية بخلاف الأدوار الكوميدية التي عُرفت بها منذ بداياتي الفنية.

وعن دوره قال وهبة: المعادلة دايمًا ازاي أقدم الشخصية ويكون في لمحة الناس تحبها، والأعمال الدرامية نقلة مهمة ونفسي فيها، ولكن هي محتاجة عمل مهم مع مخرج مؤمن إني أقدر أعمل ده.

آخر أعمال عمرو وهبة

شارك عمرو وهبة مؤخرا في فيلم "مقسوم" مع الفنانة ليلي علوي ، وهو العمل الذي حقق إيرادات عالية أثناء عرضه في السينما ، كما حقق نجاحات كبيرة بعد عرضه.

عمرو وهبة

شارك في فيلم «مقسوم» الفنانة ليلي علوي ، سماء إبراهيم ، شيرين رضا ، سارة عبد الرحمن ، عمرو وهبة ، مع وجود ضيوف الشرف المخرج هاني خليفة ، ثراء جبيل ، محمد ممدوح ، تامر حبيب ، والعمل من إخراج كوثر يونس ، وتأليف هيثم دبور ، وإنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

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