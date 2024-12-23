" العدسات اللاصقة .. السبب الخفي لتهديد صحة عينيك " تعرف عليها

يعرف معظم من يرتدون العدسات اللاصقة الطبية أنه ما لم تكن العدسات المستخدمة مخصصة للفترات الطويلة، فينبغي عدم النوم بالعدسات اللاصقة الطبية. ورغم ذلك، قد يغفو أحياناً حتى أكثر مرتديها خبرة وهم يضعون عدسات لاصقة في نهاية يوم طويل أو لقيلولة عارضة بالمنزل أو أثناء السفر.

فالعين كأي عضو بالجسم يحتاج إلى التنفس والراحة، لذلك يجب أن تخلع العدسات لمدة 8 ساعات يوميًا على الأقل لتجنب تقرح العين والقرنية.

وسيعرض الموجز إليكم التفاصيل .

وأوضحت تينا باتيل أن النوم بالعدسات اللاصقة يعد خطأ شائعا يمكن أن يؤدي إلى مشكلات متعددة مثل جفاف العين، الشعور بوجود جسم غريب فيها، أو حتى التهابات كالتهاب الملتحمة. وأكدت على أن النوم بالعدسات غير المصممة خصيصًا للاستخدام الليلي غير آمن على الإطلاق.

نصائح لمستخدمي العدسات اللاصقة:

للأشخاص الذين يجدون صعوبة في التأكد من ارتداء العدسات بشكل صحيح، توصي باتيل باختبار "الحواف المتوهجة" لمعرفة إذا ما كانت العدسة مقلوبة، أو استخدام "اختبار التاكو"، حيث تشير الحواف الملتفة للداخل إلى أن العدسة في وضعها الصحيح. وإذا شعرت برؤية ضبابية أو حكة بعد وضع العدسة، فقد تكون مقلوبة ويجب إزالتها وشطفها قبل ارتدائها مجددًا.

علامات التهاب الملتحمة وطرق الوقاية:

يُعرف التهاب الملتحمة (العين الوردية) بأعراض مثل احمرار العين، الإحساس بالحرقة، الحكة، وزيادة إفراز الدموع. في حال الاشتباه بالإصابة، ينصح باتباع الخطوات التالية:

1ـ تجنب مشاركة المناشف والوسائد.

2ـ الامتناع عن فرك العينين.

3ـ غسل اليدين بانتظام.

4ـ تنظيف أغطية الوسائد والمناشف بالماء الساخن.

5ـ تغطية الفم والأنف عند العطس والتخلص من المناديل المستخدمة بشكل سليم.

ماذا افعل إذا نمت بالعدسات اللاصقة

ما هو علاج النوم بالعدسات اللاصقة إذًا؟ إذا غفوت أو نمت في قيلولة دون قصد وأنت ترتدي عدسات لاصقة، فقد تشعر أن عدساتك اللاصقة أكثر جفافا وأكثر صعوبة في نزعها عن المعتاد. إذا كنت غير متأكد أو إذا لاحظت أي احمرار أو ألم أو انخفاض في وضوح الرؤية أو إذا لم تتمكن من نزع العدسات، استشير أخصائي العيون الخاص بك على الفور.

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