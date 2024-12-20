أعراض وأسباب التهابات العين في فصل الشتاء

مشاكل الجيوب الأنفية يمكنها أن تؤثر بشكل كبير على العيون وذلك نظرًا لقربها من التجاويف الجيبية، حيث تُثار الجيوب الأنفية نتيجة التعرض للهواء الجاف، أو الأتربة، وكذلك نتيجة ضعف الغضاريف الموجودة في الأنف، وهذا ما سيعرضه الموجز في السطور التالية.

التهابات الجيوب الأنفية

أهم أعراض الجيوب الأنفية على العين

أوضح استشاري طب العيون، الدكتور أمير حمزة، إن الأعراض التي يمكن أن تظهر على العيون بسبب وجود التهاب أو مشاكل في الجيوب الأنفية، وهي:

1- ألم أو ضغط حول العينين

حيث يشعر الشخص بألم أو ضغط خلف أو حول العينين، خاصةً حين التهاب الجيوب الأنفية الأمامية أو الجيوب الوتدية.

2- انتفاخ الجفون

حيث قد يحدث تورم في الجفون العلوية أو السفلية نتيجة الالتهاب أو تراكم السوائل في منطقة الجيوب الأنفية القريبة من منطقة العين.

3- احمرار أو تهيج في العينين

وهو يكون نتيجة قرب الالتهاب من العينين، حيث قد يحدث تهيج واحمرار.

4- زيادة إفراز الدموع

وبسبب التهيج أو الضغط على قنوات الدموع، يمكنك أن تلاحظ زيادة في إفراز الدموع.

5- تشوش الرؤية والزغللة

حيث في بعض الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي ضغط الجيوب الملتهبة على الأعصاب أو الأوعية المحيطة بالعين إلى مشاكل في الرؤية أو رؤية مشوشة.

6- الشعور بثقل في العينين

الإحساس بثقل أو تعب في العينين يمكنه أن يكون عرضًا شائعًا مع التهابات الجيوب الأنفية.

7- حساسية العين للضوء

حيث أن التهاب الجيوب الأنفية يمكنه أن يؤدي إلى زيادة حساسية العين للضوء.

أعراض خطيرة على العين تستدعي زيارة الطبيب

وأشار حمزة، إلى أنه بمجرد علاج التهاب الجيوب الأنفية، والتخلص من أعراضها، تهدأ من الأعراض على العيون، ويتمثل العلاج في تناول أدوية مضادة للالتهابات، وهكذا استعمال القطرات المخصصة لها، وغسل الأنف بماء البحر الذي يتم بيعه في الصيدليات، ولكن إذا استمرت الأعراض، وما زالت العين ملتهبة، يلزم في هذه الحالة زيارة الطبيب، خصوصًا أثناء ملاحظة الأعراض الآتية:

1- إذا ظهرت أعراض شديدة، مثل تورم العينين أو صعوبة في تحريك العينين.

2- أو تغير مفاجئ في الرؤية.

3- أو ظهور حمى شديدة مع ألم في العينين.

التهابات العين

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