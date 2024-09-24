للحماية من أتربة فصل الخريف.. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

فصل الخريف هو الفترة التي تعقب فصل الصيف وتسبق الشتاء، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض وتظهر علامات التغير في الطبيعة، مثل تساقط أوراق الأشجار وتغير لونها.

يشهد الخريف أيضًا تقلبات جوية، مما يزيد من مستوى الرطوبة والرياح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأتربة والغبار في الجو، سنعرض عليكم نصائح للحماية من الجيوب الأنفية وكيفية التعامل معها في «الموجز».

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية لحماية أنفسهم من الأتربة في الخريف

1. تقليل التعرض للغبار:

- حاول البقاء في المنزل خلال الأيام العاصفة أو التي تكون فيها الرياح قوية.

- إذا كان لابد من الخروج، استخدم كمامة للحماية من استنشاق الغبار.

2. تنظيف المنزل بانتظام:

- استخدم مكنسة كهربائية مزودة بفلتر HEPA لإزالة الأتربة من الأرضيات والسجاد.

- امسح الأسطح بقطعة قماش رطبة لتجنب رفع الغبار في الهواء.

3. تحسين جودة الهواء:

- استخدم مرشحات الهواء في أنظمة التكييف والتدفئة.

- ضع منقيات الهواء في الغرف لضمان هواء نظيف.

4. ترطيب الهواء:

- استخدم أجهزة الترطيب في المنزل للحفاظ على مستويات رطوبة مناسبة، مما يساعد في تخفيف جفاف الممرات الأنفية.

5. شرب السوائل:

- تأكد من شرب كميات كافية من الماء والسوائل الدافئة مثل الشاي، مما يساعد في ترطيب الجسم والممرات الأنفية.

6. استشارة الطبيب:

- في حال ظهور أعراض مثل الاحتقان أو سيلان الأنف، استشر طبيبًا مختصًا للحصول على العلاج المناسب. قد يوصي باستخدام بخاخات الأنف أو مضادات الهيستامين.

7. تجنب العوامل المهيجة:

- تجنب التدخين والأماكن التي تحتوي على دخان أو روائح قوية، حيث يمكن أن تهيج الجيوب الأنفية.

8. النظام الغذائي:

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الفواكه والخضروات، حيث تعزز الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة الالتهابات.

خلاصة

فصل الخريف قد يمثل تحديًا خاصًا لمرضى الجيوب الأنفية بسبب زيادة الأتربة والعوامل الجوية. من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنهم تقليل الأعراض وتحسين نوعية حياتهم خلال هذه الفترة.

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