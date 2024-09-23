الظواهر الجوية في فصل الخريف 2024.. حذر وسط الأجواء المعتدلة

الظواهر الجوية في فصل الخريف 2024 من أكثر المواضيع التي يكثر الاهتمام بها حاليًا، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف، واستقبال فصل الربيع، بعد فترة من التقلبات الجوية، وموجات الطقس الحار التي ضربت البلاد.

ومع استقباله، يستعرض الموجز في السطور التالية الظواهر الجوية في فصل الخريف 2024، حتى يمكن متابعتها وأخذ الحذر منها في بعض الأوقات.

فصل الخريف 2024

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد كشفت في وقت سابق عن توقعاتها بشأن الظواهر الجوية في فصل الخريف 2024، مشيرة إلى أن هذا الفصل سيشهد سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، بالإضافة إلى بعض الظواهر الجوية الأخرى.

وأوضح خبراء الأرصاد أن فصل الخريف يبدأ بأجواء أكثر اعتدالًا بعد حرارة الصيف، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا، وهذا الانخفاض يجعل الطقس مثاليًا للاستمتاع بالأنشطة الخارجية، في حين تزداد فرص هطول الأمطار في العديد من المناطق، مما يساعد في تجديد المياه الجوفية والاستعداد لفصل الشتاء.

وذكرت للمراكز العالمية لإنتاج التنبؤات الطويلة المدى التابعة للمنظمة (WMO)، أن النصف الأول من الخريف، وهو شهر ونصف، ستكون درجات الحرارة مرتفعة، إذ يأخذ من سمات فصل الصيف، بينما النصف الآخر يقترب بشدة من طقس الشتاء البارد، بظواهره الجوية المختلفة.

الظواهر الجوية في فصل الخريف 2024

ولفت الخبراء إلى أن الظواهر الجوية في فصل الخريف 2024 تتمثل في زيادة معدلات سقوط الأمطار أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الإستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

أمّا تفسير ذلك، فهو أنه أثناء فصل الخريف، وعند تواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا، تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

ووفقًا للمراكز العالمية لإنتاج التنبؤات الطويلة المدى التابعة للمنظمة (WMO)، فإن فصل الخريف سيشد زيادة هطول الأمطار والسيول، لطبيعة الفصل، خاصة مع تقابل منخفض السودان الموسمي، مع المنخفضات الجوية الموجودة بطبقات الجو العليا.

كما يتميز فصل الخريف بنشاط الرياح التي تجلب معها الهواء النقي والبارد، وهذه الرياح تساعد في تنظيف الهواء وتحسين جودته.

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