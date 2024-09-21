أسهل وألذ أطباق فصل الخريف السريعة والمختلفة بمكونات موجودة في كل بيت

فصل الخريف.. يعتبر فصل الخريف هو الأشجار الحمراء والجو المائل للبرودة ومع الشعور بتلك النسمات الباردة الجميلة في الهواء ورؤية لون الأشجار الذي تحول للون الأحمر والبرتقالي والأرض مليئة بأوراق تلك الأشجار فنعلم أنه قد أتى فصل الخريف المعروف بأجوائه و الوصفات المميزة لأطعمته وذلك لأن كل فصل في السنه يعرف بأكلاته المميزة لذلك يعرض الموجز اليوم على أشهى وأسهل الأطباق لفصل الخريف، هيا لنتعرف عليهم طبق طبق.

أول الأطباق الشهية للفطار ( فرنش توست بنكهة اليقتين )

مكونات الطبق:

يجب إستخدام نوع توست متماسك مثل ( البريوش )، ويقطع لشرائح سميكة لكي يتحمل التوست الصوص الذي سيتم وضعه به.

لتحضير الصوص:

سنأتي بطبق ونضع به أولا 3 بيضات، ثانيا كوب إلا ربع من الحليب، ثم بعض ملاعق من اليقتين المسلوق والمهروس، ونصف كوب من السكر، رشة ڤانيليا، قرفة، جوزة الطيب ثم يتم تقليب هذا الخليط، وبعدها نضع شرائح التوست بالصوص حتى يتشرب.

طريقة الطهي والتقديم:

نضع ( طاسة ) على نار درجة حرارة متوسطة لعدم إحتراق التوست وبعدها نضع قطعة زبدة لتذيب، ويفضل إستخدام الزبدة بدل من الزيت لأنها تضيف طعم رائع للطبق، ونقوم بتقليب التوست على الجانبين كل جانب نضعه لمدة خمس دقائق فقط، وبعدها نقدمه فوقه القليل من العسل أو الكريمة أو القشطة أو أي صوص أخر حسب الرغبة ويمكن وضع أي نوع من الفاكهة مع أيضا وبالصحة والعافية.

الطبق الثاني ( وجبة الغداء ) الخريفي اللذيذ ( فطيرة الدجاج)

طبق يحتوي على الخضار والبروتين والكربوهيدرات ( فطيرة الدجاج )، المكونات: (جزر، بصل، كرفس، بطاطس، صدور دجاج، صوص كريمي، مشروم، طبقة عجين مقرمشة على الوجه)

للصوص الكريمي: زبدة أو زيت، حليب، دقيق.

لتحضير الطبق:

نضع قطعة زبدة أولا لتذيب، ثم بعضها نضع قطع الدجاج المقطعة لمكعبات صغيرة لتنضج سريعا، ثم نضع القليل من الملح والفلفل الإسود وبودرة الثوم.

وبعد تحول الدجاج للون الذهبي نضعها بعيدا ونضع مكانها في نفس الطاسة الخضروات، نقوم بتقليب الخضار ونضع الملح والفلفل الإسود والذعتر و بابريكا بالكمية المفضلة لديكم، وبعد نضوج الخضروات بنسبة 80/ سنضع قطعة زبدة ونصف كوب من الدقيق وبعدها نضع كوب من شوربة الدجاج وكوب ونصف من اللبن، ونقوم بوضع قطع الدجاج عليهم ونقلبهم جيدا ثم نضع بصلة وشطة حسب الرغبة، ثم أخيرا نضع طبقة عجيب ( الباف بيستري ) على الوجه وهي نقوم بشرائها جاهزة ونقوم بدهن الوجه بالبيض ليعطي لمعة ومنظر جميل ونقوم بعمل بعض الفتحات في العجيب بالسكين ( إختياري )، بعدها نقوم بإدخال الطاسة أو الصينية الفرن ونحرص على وضعها بعيدا قليلا عن الشواية وننتظر حتى تأخذ لون ذهبي جميل ونخرجها.

طبق التحلية اللذيذة ( آبل كريست ) الأسهل للخريف

مكونات الطبق وتحضيره:

4 تفاحات نقوم بتأشيرهم وتقطيعهم لمكعبات صغيرة لسرعة الطهي ونضعهم في وعاء ونضع عليه (2 ملاعق من السكر البودرة، القليل من القرفة، ونعصر القليل من الليمون ليحافظ التفاح على لونه)، ثم نقوم بتجهيز الطبقة الأخرى العلوية المقرمشة وستتكون من الآتي ( كوب من الدقيق وكوب من الشوفان وكوب سكر بني والقليل من المكسرات النوع المتواجد لدينا في المنزل والمفضل لنا، القليل من القرفة وكوب من الزبدة المقطعة مكعبات) ونقوم بمزج الخليط جيدا، ثم نأتي بإناء ( صينينة ) تدخل الفرن ونقوم بدهنها بالزيت ونضع التفاح ثم نضع عليه الخليط الذي حضرناه أخيرا.

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