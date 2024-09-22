في 11 محافظة.. أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين 23 سبتمبر

أماكن سقوط الأمطار غدا الاثنين.. تتنبأ هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار غداً الأثنين 23 سبتمبر، علي عدد من المناطق في المحافظات بدءا من السواحل الشمالية حتي شمال الوجه البحري، ولكن يظل وجود الطقس حار رطب خلال النهار في معظم المناطق.

ويرصد لكم موقع الموجز، خلال السطور التاليه الأماكن سقوط الأمطار غدا الأثنين.

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أماكن سقوط الأمطار

أعلنت الأرصاد الجوية، في بيان موضح لها منذ قليل، قالت :"إن المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها تبدأ من السواحل الشمالية حتى شمال الوجه البحري وذلك في محافظات: "الإسكندرية - مرسى مطروح - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية".

ظواهر جوية أخرى

ومن المتوقع أن يسود عدد من الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة، أبرزها الشبورة المائية التي تضرب عددا من الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية، في خلال الصباح ،ويأتي بعد ذلك الرياح تكون نشطة أحيانا على بعض المناطق خلال فترات متقطعة، وتظل درجات الحرارة مستقرة على معظم الأنحاء لتكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة، والمحسوسة تصل إلى 34 درجة بسبب تأثير الرطوبة، وتصل على جنوب سيناء إلى 36 درجة، وعلى جنوب الصعيد إلى 38 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الإثنين 23 سبتمبر

القاهرة 32 23



6 أكتوبر 33 24



بنهــــا 32 23



دمنهور 30 22



وادي النطرون 31 23



كفر الشيخ 30 22



المنصورة 31 22



الزقازيق 31 22



شبين الكوم 31 23



طنطا 31 22



دمياط 30 25



بورسعيد 30 26



الإسماعيلية 33 24



السويس 33 24



العريش 30 23



رفح 30 22



رأس سدر 32 24



نخل 30 16



كاترين 28 14



الطور 33 26



طابا 30 24



شرم الشيخ 36 27



الإسكندرية 29 22



العلمين 28 22



مطروح 29 23



السلوم 29 22

سيوة 33 23



سيوة 33 23 رأس غارب 36 26



الغردقة 37 27



سفاجا 36 26



مرسى علم 37 27



شلاتين 37 28



حلايب 34 29



أبورماد 35 28



رأس حدربة 33 28



الفيوم 34 23



بني سويف 34 22



المنيا 34 22



أسيوط 35 23



سوهاج 36 25



قنا 39 26



الأقصر 39 26



أسوان 40 27



الوادي الجديد 39 26



أبوسمبل 41 27

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