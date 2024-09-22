حالة الطقس غدًا الاثنين 23-9-2024.. أمطار خفيفة وأجواء خريفية

حالة الطقس غدا الاثنين.. يتصدر البحث عن حالة الطقس غدًا الاثنين، الموافق 23 سبتمبر 2024، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص كثير من الشعب المصري علي متابعة حالة الطقس بصفة مستمرة.

ويشهد حالة الطقس تحسنًا ملحوظًا خاصة مع بداية شهر الخريف، والذي يشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الاثنين 23 سبتمبر 2024

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس غدًا الاثنين وأهم الظواهر الجوية المتوقعة وبيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الاثنين

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدًا الاثنين طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس غدًا الاثنين

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة غدًا الاثنين علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 2:1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 2: 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس غدا الاثنين

درجات الحرارة غدًا الاثنين

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 23 سبتمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 31

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:36

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 29

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