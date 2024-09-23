درجة الحرارة اليوم الاثنين 23-9-2024.. اعرف حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف واستقبال أول أيام فصل الخريف، وحالة التحسن النسبي التي شهدتها البلاد بعد فترات من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل حالة الطقس.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وبحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن يسود اليوم الاثنين طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا، كما يُتوقع أن تنشط رياح معتدلة تنشط أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة غدًا الاثنين علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

القاهرة 32 23

6 أكتوبر 33 24

بنهــــا 32 23

دمنهور 30 22

وادي النطرون 31 23

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 31 22

الزقازيق 31 22

شبين الكوم 31 23

طنطا 31 22

دمياط 30 25

بورسعيد 30 26

الإسماعيلية 33 24

السويس 33 24

العريش 30 23

رفح 30 22

رأس سدر 32 24

نخل 30 16

كاترين 28 14

الطور 33 26

طابا 30 24

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 29 22

العلمين 28 22

مطروح 29 23

السلوم 29 22

سيوة 33 23

رأس غارب 36 26

الغردقة 37 27

سفاجا 36 26

مرسى علم 37 27

شلاتين 37 28

حلايب 34 29

أبورماد 35 28

رأس حدربة 33 28

الفيوم 34 23

بني سويف 34 22

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 25

قنا 39 26

الأقصر 39 26

أسوان 40 27

الوادي الجديد 39 26

أبوسمبل 41 27

حالة الطقس غدا

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 32 34

السواحل الشمالية 29 32

جنوب سيناء 35 37

شمال الصعيد 33 35

جنوب الصعيد 37 38

حالة الطقس في الايام المقبلة

الطقس في مصر يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 32 34

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 34 36

جنوب الصعيد 38 39

الطقس في مصر يوم الخميس 26 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 29 32

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 34 36

جنوب الصعيد 39 40

اقرأ أيضًا

في 11 محافظة.. أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين 23 سبتمبر

أول ايام الخريف.. توقعات الطقس ليوم الأحد 22 سبتمبر 2024