حالة الطقس اليوم الأثنين 23 سبتمبر درجات الحرارة في مصر.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، والأجواء المتوقعة ، وأن يسود اليوم طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلًا.

ومن المتوقع أن يحدث يوم الأثنين 23 سبتمبر 2024، شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق التي تقترب من المسطحات المائية.

كما أنه من المحتمل أن يشهد يوم الأثنين 23 سبتمبر 2024، رياح معتدلة وقد تنشط أحياناً في مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البجري، وغيرها من المناطق الساحليه ، ومنها السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويرصد لكم موقع الموجز، على النحو التالى حالة الطقس اليوم الأثنين 23 سبتمبر درجات الحرارة في مصر درجات الحرارة في مصر.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها، إن هناك فرصًا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري .

حالة الطقس اليوم في القاهرة



حالة الطقس اليوم الأثنين 23 سبتمبر 2024 ، قد تبلغ في القاهرة القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 24.

حالة الطقس اليوم في إلا سكندرية





حالة الطقس اليوم الأثنين 23 سبتمبر 2024، قد تبلغ ، قي الإسكندرية العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 22

درجات الحرارة في محافظات مصر

ومطروح العظمى 28 درجة والمحسوسة 31 والصغرى 23،

وسوهاج العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 25،

وقنا العظمى 35 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 26،

وأسوان العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 27.

لا يفوتك اليوم الأحد 22-9-2024.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

إقرأ أيضا

في 11 محافظة.. أماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين 23 سبتمبر

اليوم الأحد 22-9-2024.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

















