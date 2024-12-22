سر ظهور الحبوب بعد الثلاثين وطرق العلاج.. إليك التفاصيل

سر ظهور الحبوب بعد الثلاثين وطرق العلاج.. من الظواهر التي تُثير استغراب الكثيرين، حيث تُرتبط هذه المشكلة عادة بمرحلة المراهقة والتغيرات الهرمونية المرتبطة بها.

ومع ذلك، قد تُفاجئ ظهور الحبوب بعد الثلاثين عند بعض الأشخاص، لتُصبح مصدرًا للإزعاج والبحث عن الحلول.

سر ظهور الحبوب بعد الثلاثين وطرق العلاج

ويعد ظهور الحبوب بعد الثلاثين حالة جلدية تظهر حين انسداد جُريبات شعرك بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، فتظهر في تلك الآونة الرؤوس البيضاء أو السوداء أو البثور.

ويشيع حب الشباب أكثر بين المراهقين وإن كان يُصيب الأشخاص من كافة الأعمار ومنها بعد سن الثلاثين.

ظهور الحبوب بعد الثلاثين

ويرتبط ظهور الحبوب في هذا العمر بالعديد من العوامل، أبرزها التغيرات الهرمونية التي قد تحدث بسبب الإجهاد، أو الدورة الشهرية لدى النساء، أو حتى نتيجة تناول بعض الأدوية، بالإضافة إلى ذلك، يلعب النظام الغذائي غير الصحي، وقلة العناية بالبشرة، واستخدام منتجات تجميل غير مناسبة دورًا كبيرًا في تفاقم هذه المشكلة.

وبالتالي توجد علاجات فعالة لـ ظهور الحبوب بعد الثلاثين، لكن يمكن أن يستمر حب الشباب لفترة طويلة، تلتئم البثور والتحاديب ببطء، وحين بدأ واحدة منها في الاختفاء تظهر أخرى جديدة فجاءة، وهذا ما سيناقشه موقعنا الموجز بالتفصيل في النقاط التالية.

أعراض ظهور الحبوب بعد الثلاثين

الرؤوس البيضاء وهي (المسام مسدودة).

وأيضاً الرؤوس السوداء (المسام مفتوحة).

وأحياناً تظهر الفقاعات (الحطاطات) الحمراء الصغيرة المؤلمة.

وأحياناً أخرى توجد البثور (الحبوب)، وهي حطاطات تحتوي على صديد في أطرافها

كُتل تحت الجلد كبيرة وصلبة ومؤلمة (عُقيدات).

وبالإضافة إلى وجود كُتل تحت الجلد مليئة بالصديد ومؤلمة (آفات كيسية).

وعادةً ما يظهر حب الشباب على الوجه والجبهة والصدر وأيضاً أعلى الظهر والكتفين.

أسباب ظهور الحبوب بعد الثلاثين



1- بسبب تناول بعض الأطعمة التي تحفز من ظهورها مثل الأطعمة المُشبعة بالدهون أو الحريفة كاالوجبات السريعة.

2- وأيضاً استخدام بعض مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد تساعد على ظهور حبوب في الوجه، مثل الكريمات الواقية للشمس وكريمات التفتيح.

3- وأيضاً تناول أدوية تحتوي على مواد تزيد من فرصة ظهور الحبوب.

4- وبالإضافة إلى زيادة هرمون "الأندروجين" وهو هرمون الذكورة لدى الفتيات وذلك نتيجة "تكيس المبايض" ويعد من أكثر أنواع الهرمونات تأثيراً على الغدد الدهنية والتى ينتج عنها زيادة الحبوب.

5- وبالإضافة إلى وجود اضطراب الهرمونات و ظهور أكياس على المبايض، التي تؤدي بشكل كبير إلى زيادة الحبوب.

6- وأحياناً التوتر النفسي يمكنه أن يؤدي إلى ظهور حبوب في الوجه.

7- واقتراب موعد الدورة الشهرية.

أهم طرق علاج لظهور الحبوب بعد الثلاثين والوقاية من ظهوره مرة أخرى

1- أولا إزالة آثار المكياج قبل النوم.

2- وأيضاً تغيير الكريمات ومستحضرات التجميل التي تسبب من ظهور الحبوب في الوجه.

3- وبالإضافة إلى معالجة التكيس على المبايض.

4- والامتناع عن تناول الأطعمة المشبعة بالدهون.

5- والحرص على تناول بدائل للأدوية التى بها مواد تؤدى لظهور حبوب الوجه.

ظهور الحبوب بعد الثلاثين

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