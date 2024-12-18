علاج الأنيميا الفعال.. أهم الفواكه الشتويه للوقاية من الأنيميا

يرتبط فصل الشتاء دائماً بظهور مجموعة من الفواكه الشتوية اللذيذة والمفيدة في الأسواق، التي ثبت أن بضعها يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم، وذلك لإحتوائها على عناصر غذائية مهمة مضادة للأنيميا، لذالك، يستعرض "الموجز" في السطور التالية، أفضل أنواع الفواكه الشتوية وذلك للوقاية من الأنيميا.

غالبًا ما يمكن اللجوء إلى الأطعمة الغنية بالحديد ومنها الفواكه لعلاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد في حالاته البسيطة، إلا أنّ الطبيب يمكنه أن يلجأ إلى الأدوية وحتى الإبر في بعض الحالات الأخرى والتي يكون فيها النقص كبير.

ومن أجل الحصول على الحاجة اليومية من الحديد بشكل أفضل يفضّل تنويع مصادره وعدم اللجوء إلى علاج فقر الدم بالفواكه فقط.

فواكه شتوية شهية للوقاية من الأنيميا

- البرتقال

يحافظ البرتقال على توازن معدن الحديد في الجسم، وذلك بفضل محتواه الثمين من فيتامين سي، الذي يحسن من امتصاص الجسم له من الطعام.

وينطبق ذلك الأمر أيضاً على اليوسفي والجريب فروت.

البرتقال

- التفاح

ينخفض خطر الإصابة بالأنيميا في فصل الشتاء أثناء تناول التفاح يوميًا، وذلك لإحتوائه على نسبة مرتفعة من معدن الحديد، الذي يساهم في إنتاج كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى كافة أنحاء الجسم.

ثمرة التفاح

- الرمان

تلعب ثمرة الرمان دورًا كبيرًا في زيادة مستويات الهيموجلوبين بالدم، وذلك لإحتوائها على نسبة مرتفعة من فيتامين سي، كما يمد الجسم أيضاً بالألياف الغذائية والكالسيوم والبروتين النباتي.

الرمان يعالج الأنيميا

- الكيوي

يتمتع جسم الأشخاص الذين يحرصون على تناول الكيوي بانتظام وذلك بحماية كبيرة ضد الإصابة بفقر الدم، لإحتوائه على مستويات عالية من معدن الحديد.

فاكهة الكيوي اللذيذة

- الجوافة

تعد الجوافة من أفضل أنواع الفواكه الشتوية التي تساعد على الحماية من الأنيميا، لأن الجسم يحصل على جرعة كبيرة من فيتامين سي ومعدن الحديد حين تناولها.

- التين والتمر والزبيب.

- التوت، حيث أنه غني بفيتامين ج أيضًا.

- الزيتون والذي يعتبر من الفواكه أيضًا.

- عصير البرقوق والبرقوق المجفف والتي تسمى قراصيا.

فاكهة الجوافة الشهية

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