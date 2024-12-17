ترطيب الجسم في الشتاء.. فوائد مذهلة عند شرب الماء بانتظام

رغم انخفاض الشعور بالعطش خلال فصل الشتاء، يبقى الحفاظ على ترطيب الجسم أمرًا أساسيًا للصحة العامة، حيث تختلف احتياجات الجسم من الماء من شخص لآخر حسب الحالة الصحية ونمط الحياة، إلا أن فوائد شرب الماء في هذا الفصل عديدة ولا يُستهان بها.

وخلال هذا التقرير يسلط الموجز الضوء على أهم الفوائد الصحية عند شرب الماء في الشتاء وأفضل الكميات اليومية الموصى بها.

فوائد شرب الماء في فصل الشتاء

وتتلخص فوائد شرب الماء المتعددة خلال فصل الشتاء في السطور التالية..

1- تعزيز فقدان الوزن

أظهرت دراسات أن شرب نصف لتر من الماء قبل كل وجبة يساعد على تقليل الشهية وزيادة معدل فقدان الوزن بنسبة قد تصل إلى 44%-100%، السبب يعود إلى امتلاء المعدة بالماء، ما يُقلل من تناول الطعام، بخلاف شرب الماء المتفرق طوال اليوم الذي لم يظهر تأثيرًا مشابهًا.

شرب الماء

2- الوقاية من حصوات الكلى

زيادة استهلاك الماء تُقلل من فرص الإصابة بحصوات الكلى من خلال تخفيف تركيز الأملاح المسببة للحصوات في البول، حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين شربوا كميات كافية من الماء نجحوا في تأخير تكوين الحصوات بمعدل يصل إلى 13.6 شهرًا.

3- تحسين مستويات السكر في الدم

بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني، يساعد شرب كميات إضافية من شري الماء في خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام. ومع ذلك، كان تأثيره محدودًا بالنسبة للأشخاص الأصحاء، لكن يبقى الماء عاملًا مساعدًا في ضبط مستويات السكر.

4- الحد من الصداع النصفي

في دراسة حديثة، ساهم شرب حوالي 1.5 لتر إضافي من الماء يوميًا في تخفيف حدة نوبات الصداع النصفي لدى بعض المرضى وتحسين حالتهم، هذه النتائج تؤكد دور الترطيب الجيد في تقليل أعراض الصداع.

5- الوقاية من التهابات المسالك البولية

النساء اللواتي ضاعفن استهلاكهن اليومي من الماء انخفضت لديهن حالات الإصابة بالتهابات المسالك البولية بنسبة ملحوظة، حيث سُجل انخفاض بمعدل 1.5 حالة سنويًا، بالإضافة إلى زيادة الفترات الزمنية بين النوبات المرضية.

6- تحسين ضغط الدم المنخفض

شرب السوائل بكميات كافية، بما يُعادل 30 مل لكل كيلوجرام من وزن الجسم، أثبت فعاليته في رفع مستويات ضغط الدم بشكل معتدل لدى الأشخاص المعرضين لانخفاض ضغط الدم.

ما هي كمية الماء المثالية يوميًا؟

توصي الأكاديمية الوطنية للطب بشرب 13 كوبًا من السوائل يوميًا للرجال (يعادل 8 أونصات لكل كوب)، 9 أكواب للنساء.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن السوائل لا تقتصر على الماء فقط، بل تشمل أيضًا ما يحصل عليه الجسم من الأطعمة الغنية بالماء مثل الخضروات والفواكه.

ومع ذلك، تختلف الكميات من شخص لآخر وفقًا ل عدة اعتبارات وهي..

مستوى النشاط البدني.

الظروف المناخية.

الحالة الصحية الفردية.

مؤشرات الترطيب الجيد للجسم

يمكن مراقبة مستوى الترطيب من خلال ما يلي..

لون البول: إذا كان فاتح اللون، فهذا مؤشر جيد.

وتيرة التبول: التبول كل ساعتين إلى ثلاث ساعات يُعد إشارة لترطيب مثالي.

كيف تحافظ على شرب الماء بانتظام؟

لضمان شرب كميات كافية من الماء يوميًا، ينصح الخبراء بـ:

وضع زجاجة ماء قريبة خلال العمل أو التنقل.

شرب الماء بانتظام بدلًا من الاعتماد فقط على الشعور بالعطش.

إدراج الماء ضمن الروتين اليومي حتى يصبح عادة ثابتة.

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