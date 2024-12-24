نصائح للوقاية من نزلات البرد والأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء

مع حلول فصل الشتاء، يزداد خطر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، حيث يؤثر الطقس البارد على صحة الجهاز المناعي ويزيد من تفاقم بعض الحالات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الجهاز التنفسي كمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن، بالإضافة إلى ذلك، يعاني مرضى التهاب المفاصل وآلام المفاصل من تفاقم الأعراض بسبب البرودة، وفقًا لتقارير طبية نقلها موقع "تايمز ناو".

وتبين الموجز في التقرير التالي كيفية السيطرة على الربو في فصل الشتاء

أهمية السيطرة على الربو في فصل الشتاء

يعتبر التحكم في أعراض الربو خلال الشتاء ضرورة، حيث تنصح الأطباء بوضع خطة علاجية واضحة مع الطبيب المختص، وتشمل النصائح:

تغطية الأنف والفم عند الخروج: ارتداء غطاء يحمي الأنف والفم يساعد في تدفئة الهواء قبل استنشاقه.

زيادة تناول السوائل: يساعد شرب الماء على تقليل الجفاف الناتج عن البرودة.

تنظيف المنزل بانتظام: إزالة الغبار والمواد المسببة للحساسية بواسطة المكنسة الكهربائية وغسل المفروشات بالماء الساخن.

البقاء نشيطا خلال الشتاء

يؤكد الخبراء على ضرورة الحفاظ على النشاط البدني خلال فصل الشتاء، حيث يساعد ذلك في:

تعزيز الصحة العامة وتقوية جهاز المناعة.

تحسين الحالة المزاجية والوقاية من الخمول الشتوي.

تقوية العظام والعضلات.

يمكن ممارسة التمارين داخل المنزل أو المشي في الهواء الطلق أثناء فترات الدفء.

تناول نظام غذائي صحي

التغذية الجيدة تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز المناعة خلال فصل الشتاء، حيث ينصح الخبراء بتناول:

الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الخضروات الورقية والفواكه الطازجة.

الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة لدعم دفاعات الجسم ضد العدوى.

نزلات البرد في الشتاء

الحفاظ على ترطيب الجسم

قد يقل الإحساس بالعطش في الشتاء، ولكن الجسم يفقد الماء من خلال الجلد والهواء الجاف الناتج عن التدفئة، وينصح الخبراء بـ:

شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم.

الانتباه لأعراض الجفاف مثل جفاف الجلد والشفاه.

ترطيب الجسم يساعد أيضًا في الحفاظ على درجة الحرارة الداخلية ومكافحة أمراض الشتاء.

نصائح لتجنب أمراض الشتاء

تجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة عند انخفاض درجات الحرارة.

ارتداء الملابس المناسبة لتدفئة الجسم.

مراجعة الطبيب في حال ظهور أعراض مرضية مستمرة.

باتباع هذه النصائح، يمكن تقليل خطر الإصابة بالأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء والتمتع بصحة أفضل.

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