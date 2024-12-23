خطوات بسيطة للعناية بالشعر في الشتاء منها الترطيب وتقليل الحرارة

العناية بالشعر فى فصل الشتاء.. يختلف روتين العناية بالشعر بين فصل الصيف والشتاء، حيث يؤدي انخفاض درجات الحرارة في الشتاء إلى جفاف الشعر وفروة الرأس، مما يتسبب في مشاكل مثل التكسر والجفاف، لذلك، من المهم الانتباه إلى طرق العناية بالشعر خلال هذا الموسم لتجنب الأضرار الناتجة عن الطقس البارد.

وتؤدي برودة الطقس إلى امتصاص الرطوبة من الشعر، مما يجعله هشًا وأكثر عرضة للتكسر، ومن الأخطاء الشائعة في الشتاء استخدام الماء الساخن أثناء الاستحمام، إذ يزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس والشعر، ما يؤدي إلى زيادة الجفاف، التقصف، وفقدان الشعر لمرونته ولمعانه، فضلاً عن زيادة احتمالية ظهور القشرة، وينصح بدلاً من ذلك باستخدام الماء الفاتر لحماية صحة الشعر.

العناية بالشعر فى فصل الشتاء

العناية بالشعر فى فصل الشتاء

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي روتين طبيعي صحي لكي يساعدك في العناية بالشعر في فصل الشتاء.

ارتداء غطاء للشعر، ولحماية شعرك من الجفاف الناتج عن الهواء البارد والرياح والأمطار في فصل الشتاء، يُفضل تغطيته بقبعة. ومع ذلك، تجنبي استخدام أغطية مصنوعة من الصوف أو القطن، لأنها قد تسبب تكسر الشعر، بدلاً من ذلك، قومي بتبطين القبعة بالحرير أو الساتان لحماية الشعر من التلف.

قص الأطراف بانتظام، ويوصى بقص أطراف الشعر كل 4 إلى 8 أسابيع، للحفاظ على مظهره منتعشًا وصحته الجيدة.

خفض درجة حرارة الماء عند الاستحمام، وعلى الرغم من أن الاستحمام بالماء الساخن يمنحك شعورًا بالدفء، إلا أنه يمكن أن يزيل الرطوبة من الشعر، مما يجعله هشًا وعرضة للتكسر، استخدمي الماء الفاتر للشطف، ثم اشطفي الشعر بالماء البارد للحفاظ على لمعانه.

العناية بالشعر فى فصل الشتاء

التقليل من التصفيف الحراري، تجنبي استخدام أدوات التصفيف الحراري قدر الإمكان، ودعي شعرك يجف طبيعيًا في الهواء، و يساعد ذلك على الحفاظ على الرطوبة الطبيعية للشعر، مما يقلل من احتمالية تكسره.

عدم الخروج بشعر مبلل، والشعر المبلل أكثر عرضة للتلف، وقد يؤدي الخروج به في الشتاء إلى تجميد أليافه وتكسرها، إذا لزم الأمر، قومي بتجفيف شعرك بمجفف الشعر قبل مغادرة المنزل.

استخدام الزيت، استعيدي ترطيب شعرك باستخدام الزيوت الخفيفة مثل زيت الأرجان، الذي يرطب الشعر الجاف ويعالج التلف، وضعي كمية صغيرة منه على الأطراف يوميًا لتجديد الرطوبة وحماية الشعر.

تقليل مرات غسل الشعر، غسل الشعر يوميًا يزيل الزيوت الطبيعية الضرورية لترطيبه، ويفضل تقليل مرات الغسل للحفاظ على ترطيب الشعر وحمايته.

استخدام قناع للشعر أسبوعيًا، فكما تحتاج البشرة إلى أقنعة، يحتاج الشعر إلى العناية بقناع أسبوعي لترطيبه ومعالجة الجفاف والتلف. هذه الخطوة تساعد بشكل كبير في الحفاظ على صحة الشعر خلال فصل الشتاء.

العناية بالشعر فى فصل الشتاء

اقرأ أيضا:

هل تعاني من تساقط الشعر؟.. اكتشف الحل الطبيعي الفعّال

كل ما تريد معرفته عن زيت النمل.. الحل الطبيعي لإزالة الشعر