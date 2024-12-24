كيف تفرق بين نزلات البرد ومتحورات كورونا في فصل الشتاء؟

كورونا ام نزلة برد-مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يعاني الكثير من الأشخاص من أعراض تشبه نزلات البرد أو حتى متحورات فيروس كورونا، مما يسبب حيرة في تحديد نوع المرض، تختلف الأعراض بين نزلات البرد وكورونا، وهو ما يجعل التفريق بينهما أمرًا مهمًا لتحديد العلاج المناسب واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وتبين الموجز في التقرير التالي الفارق بين نزلة البرد وفيروس كورونا

أعراض نزلات البرد

تحدث نزلات البرد نتيجة عدة أنواع من الفيروسات، وتتميز بمجموعة من الأعراض الشائعة. وفقًا لموقع "هيلث"، تشمل هذه الأعراض:

سيلان الأنف.

التهاب الحلق.

العطس.

السعال.

صداع خفيف.

نزلات برد



تظهر أعراض نزلات البرد بشكل تدريجي وعادةً ما تكون أقل حدة مقارنة بأعراض فيروس كورونا.

أعراض متحورات كورونا

فيروس كورونا، وخاصة متحوراته الجديدة، قد يسبب أعراضًا مشابهة لنزلات البرد، ولكنه يضيف أعراضًا أخرى أكثر خطورة في بعض الحالات. تشمل أبرز الأعراض:

الحمى.

سيلان واحتقان الأنف.

السعال الجاف أو الشديد.

فقدان حاسة الشم والتذوق.

اضطراب المعدة مثل الإسهال أو الغثيان.



عادةً ما تبدأ أعراض كورونا في الظهور خلال فترة تتراوح بين يومين إلى خمسة أيام بعد الإصابة بالفيروس.

متى يجب زيارة الطبيب؟

بعض الأعراض تستدعي التدخل الطبي الفوري، خاصة إذا كانت مرتبطة بكورونا أو تشير إلى مضاعفات خطيرة، ويجب زيارة الطبيب إذا ظهرت الأعراض التالية:

ألم في الصدر.

ضيق في التنفس.

تحول لون الوجه أو الشفاه إلى الأزرق.

فقدان القدرة على الاستيقاظ أو البقاء متيقظًا.



التعامل المبكر مع هذه الأعراض قد يساعد في الوقاية من تطور الحالة.

طرق الوقاية من نزلات البرد وكورونا

تتطلب الوقاية من الأمراض الفيروسية الالتزام ببعض الإرشادات الصحية التي تساعد في تقليل فرص الإصابة، وأبرزها:

1. غسل اليدين بانتظام: تنظيف اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.



2. ارتداء الكمامة: خاصة في الأماكن المغلقة والمزدحمة.



3. الحصول على اللقاح: لضمان الحماية من فيروس كورونا ومتحوراته.



4. اتباع نظام غذائي صحي: يعزز المناعة ويقلل من فرص الإصابة.

التفريق بين البرد وكورونا يساهم في العلاج المبكر

التشابه بين أعراض نزلات البرد ومتحورات كورونا قد يكون مربكًا، ولكن الفروق الرئيسية مثل فقدان حاسة الشم والتذوق أو اضطرابات الجهاز الهضمي يمكن أن تساعد في تحديد المرض، والالتزام بالتدابير الوقائية ومراجعة الطبيب عند ظهور أعراض شديدة يساهم في حماية صحتك وصحة من حولك.

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