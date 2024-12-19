أقوى 10مشروبات أعشاب لتقوية المناعة في فصل الشتاء تعرف عليها

في فصل الشتاء، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والسعال، ما يجعل تقوية المناعة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي، حيث ينصح الأطباء بدمج الأطعمة والمشروبات التي تساعد في تقوية المناعة في النظام الغذائي لمكافحة البرد، ومن بين أفضل الخيارات هي شاي الأعشاب الذي يشتهر بقدرته على تعزيز المناعة ووقاية الجسم من الأمراض التنفسية.

مشروبات الأعشاب التي تدعم المناعة

ويستعرض الموجز، أبرز الأعشاب التي تعمل على تقوية المناعة خلال فصل الشتاء على النحو التالي..

يوفر شاي الأعشاب العديد من الفوائد الصحية التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي، والوقاية من نزلات البرد، وتخفيف الأعراض المصاحبة لها. في هذا السياق، ويقدم الموجز لكم 10 أنواع من الأعشاب التي يمكن إضافتها إلى نظامكم الغذائي هذا الشتاء.

أعشاب

1. شاي اشواغاندا: لتقوية الجهاز التنفسي

يعد شاي اشواغاندا من الأعشاب الفعالة التي تساعد في تقليل التوتر وتقوية المناعة، تعزز هذه العشبة الجهاز التنفسي، ما يساهم في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي.

2. شاي تريفالا: مزيج من ثلاثة أعشاب

شاي تريفالا هو مزيج من الأملاكي، الهاريتاكي، والبيبهيتاكي، ويعمل على تقوية المناعة، ويقلل من الالتهابات، ما يساعد في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي.

3. شاي جيلوي: لعلاج الالتهابات وتقوية المناعة

يعتبر شاي جيلوي من الأعشاب الأيورفيدية الفعّالة التي تقوية المناعة وتقلل من الالتهابات، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي.

4. شاي الهيل: لتخفيف السعال والاحتقان

الهيل يحتوي على خصائص مهدئة تساعد في تخفيف الاحتقان والسعال، كما يتميز بمحتواه من المواد المضادة للميكروبات والأكسدة التي تحمي الجهاز التنفسي.

5. شاي الموليثي: لتهدئة التهاب الحلق

يُعرف شاي الموليثي بقدرته على تهدئة التهاب الحلق وتقليل الالتهاب العام في الجسم، ما يعزز قدرة المناعة على مقاومة العدوى.

6. شاي الكادها: مزيج مثالي للمناعة

يُعد الكادها شاي أعشاب تقليدي يحتوي على الزنجبيل والكركم والقرفة والفلفل الأسود، ويشتهر بخصائصه المناعية والمضادة للميكروبات، ما يجعله خيارًا مثاليًا خلال موسم البرد.

7. شاي الكركم: لمكافحة الالتهابات

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يساعد في تقوية المناعة والحماية من الأمراض التنفسية.

8. شاي القرفة: لمنع التهابات الجهاز التنفسي

القرفة تُعد من الأعشاب التي تتمتع بخصائص مضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات، ما يساهم في تقليل الاحتقان ومنع التهابات الجهاز التنفسي.

9. شاي تولسي: لتحفيز المناعة والحد من التوتر

الريحان أو تولسي يعرف بخصائصه التكيفية والمضادة للميكروبات، حيث يعزز المناعة ويقلل من التوتر، ويقي من التهابات الجهاز التنفسي.

10. شاي الزنجبيل: لتهدئة الحلق والتخفيف من الغثيان

الزنجبيل هو عشبة شائعة تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، وتساعد على تخفيف الاحتقان وتهدئة التهاب الحلق، كما يُستخدم لتخفيف الغثيان.

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