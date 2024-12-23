المدارس تطالب أولياء الأمور باتخاذ الحيطة بسبب متحور كورونا الجديد

تحذيرات صحية وانتشار المخاوف بسبب كورونا .. في ظل القلق المتزايد حول متحور كورونا الجديد "XEC"، تلقى أولياء الأمور في مختلف أنحاء الجمهورية رسائل تحذيرية من المدارس، محذرة من ظهور أعراض مشابهة لنزلات البرد بين الطلاب، وجاءت هذه الرسائل كإجراء احترازي لتوعية الأسر بخطورة الموقف، وضرورة متابعة صحة أطفالهم عن كثب.

انتشار الشائعات وتزايد المخاوف

انتشرت الشائعات سريعًا عبر مجموعات التواصل الخاصة بالأمهات، حيث تبادل أولياء الأمور معلومات غير موثوقة حول طبيعة متحور كورونا الجديد وأعراضه، ما أثار ذلك حالة من البلبلة، خاصة مع معاناة العديد من الأطفال في الأيام الماضية من أعراض مثل الصداع، السعال، وارتفاع الحرارة، ما دفع البعض للتساؤل عن كيفية التفريق بين نزلات البرد العادية والإصابة بمتحور كورونا الجديد.

كيف نفرق بين نزلة البرد ومتحور كورونا الجديد "XEC"؟

تتشابه أعراض نزلات البرد العادية مع أعراض فيروس كورونا الجديد "XEC"، ولكن هناك فروق دقيقة يمكن الاعتماد عليها، يقدمها موقع الموجز في السطور التالي..

أعراض نزلة البرد العادية

انسداد أو سيلان الأنف.

عطس مستمر.

صداع خفيف.

سعال بسيط.

ارتفاع طفيف في الحرارة.

التهاب الحلق.

تستمر هذه الأعراض عادة بين 3 إلى 7 أيام.

طلاب

أعراض متحور كورونا الجديد "XEC"

حمى مرتفعة.

فقدان واضح لحاسة الشم والتذوق.

ضيق في التنفس.

كحة قوية وإرهاق شديد.

آلام جسمانية وصداع حاد.

مدة الأعراض أطول، تتراوح بين 7 إلى 14 يومًا أو أكثر.

خطوات وقائية لمواجهة المتحور "XEC"

للتقليل من مخاطر الإصابة بـ متحور كورونا الجديد، يُنصح باتباع الإجراءات الوقائية التي سيستعرضها الموجز، على النحو التالي..

التطعيم بلقاحات كورونا:

الحصول على اللقاحات المتوفرة يعزز المناعة ضد المتحورات.

ارتداء الكمامات:

خاصة في الأماكن المزدحمة أو المغلقة.

التباعد الاجتماعي:

الحفاظ على مسافة آمنة يقلل من خطر انتقال العدوى.

النظافة الشخصية:

غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو استخدام المعقمات.

تجنب التجمعات الكبيرة:

تقليل المشاركة في التجمعات غير الضرورية.

تحسين التهوية:

الحرص على تهوية الأماكن المغلقة بشكل جيد لتقليل تراكم الفيروسات.

العزل المبكر:

في حالة ظهور أي أعراض مشابهة لكوفيد-19، يُنصح بالعزل الفوري والتواصل مع الجهات الصحية المختصة.

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