مرض صلاح عبدالله.. أعراضه ومخاطره على كبار السن

صلاح عبدالله يكشف تفاصيل حالته الصحية.. أعلن الفنان صلاح عبدالله عن تعرضه لوعكة صحية شديدة عبر منشور على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، واصفًا حالته قائلاً:

"نزلة برد شديدة بتشاور عقلها، تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها، يا خلق حد صالح يناشدها يقولها، إن عضم صاصا ماعادشي حِملها".

كلمات تحمل معاناة خفيفة الظل، لكنها تعكس شدة الحالة التي يمر بها، ويكشف الموجز ابرز اعراض المرض

ما هو مرض صلاح عبدالله؟

صرّح الدكتور أمجد الحداد، أستاذ الحساسية والمناعة، بأن التقلبات الجوية الحالية تزيد من انتشار نزلات البرد الشديدة وأمراض الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا، التي تشكل خطورة خاصة على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

أعراض نزلات البرد الشديدة

نزلات البرد الشديدة تحمل العديد من الأعراض المزعجة، أبرزها:

السعال المستمر.

سيلان الأنف.

الحمى.

التهاب الحلق.

قشعريرة البرد.

تشنجات العضلات.

الصداع.

مشاكل المعدة، مثل الإسهال أو القيء.

مضاعفات نزلات البرد على كبار السن

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض (CDC)، فإن كبار السن (فوق 65 عامًا) هم الأكثر عرضة لتفاقم الأعراض، وخاصة الذين يعانون من الأمراض التالية:

داء السكري.

مشاكل الكلى والقلب.

الربو وأمراض الرئة المزمنة.

مشاكل الكبد.

السمنة.



المضاعفات الصحية المحتملة

الالتهاب الرئوي: يؤدي إلى ألم في الصدر، وسعال، ودرجات حرارة منخفضة.

التهاب الشعب الهوائية: يسبب صعوبة في التنفس وزيادة المخاط.

التهابات الجيوب الأنفية والأذن.

الجفاف: نتيجة التعرق، وسيلان الأنف، والقيء، مما يؤثر على وظائف الكلى.

كيف نتجنب المخاطر؟

للحفاظ على صحة كبار السن، ينصح الأطباء بالالتزام بالتالي:

1. الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي.



2. تجنب الأماكن المزدحمة.



3. استخدام الملابس الثقيلة لتجنب التعرض للبرودة.



4. تناول السوائل الدافئة بشكل مستمر

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