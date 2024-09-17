تفاصيل حادث صلاح عبدالله الأخير واصابته بعد سقوطه في المنزل

كشف الفنان صلاح عبدالله عن تعرضه لحادث بسيط في منزله، أدى إلى إصابته بإصابات طفيفة، وكشف عبدالله ذلك في منشور حديث عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) الذي رصده موقع "الموجز"، حيث أوضح عبد الله أنه سقط على الأرض، ولكنه أبدى تفاؤلاً كبيراً حيال الوضع.

صلاح عبد الله

تفاصيل الحادث

في تفاصيل الحادث، قال صلاح عبدالله: "بعدما تناولت طعامي، وضعت الصينية على البسكت كي أشعل سيجارة، كما اعتدت، ولكن الأمور لم تسر كما كنت أتوقع، حيث زحلقت الصينية والبسكت وسقطا على الأرض، هرعت إلى المطبخ لأحضر فوطة لتنظيف الفوضى، وفي لحظة زحلقة مفاجئة، دعمّت نفسي بيدي اليسرى على المكتب وباليمنى على الست التي كانت تردد أغنية الأطلال، رغم محاولاتي الكثيرة للوقوف، كنت أشعر بأن الأغنية تسبقني وتبقى خلفي."

اختتم صلاح عبدالله منشوره بالتأكيد على أن الإصابات كانت طفيفة، وأنه الأهم بالنسبة له هو قدرته على الوقوف مجدداً، وأوضح قائلاً: "الحمد لله، الإصابات ليست هي المهم، بل القدرة على الوقوف مجدداً، أردت أن أشارككم هذه اللحظة لأقولما أحلى الوقوف بعد الوقوع."

صلاح عبد الله

أعمال صلاح عبدالله القادمة

من جهة أخرى، يستعد الفنان صلاح عبدالله لعرض مسلسل "تيتا زوزو"، الذي يشاركه البطولة فيه الفنانة إسعاد يونس، بالإضافة إلى النجوم بسمة داود، محمد كيلاني، مصطفى غريب، وآخرين.

المسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، ويعالج قضايا اجتماعية في إطار كوميدي.

وتدور أحداث مسلسل تيتا زوزو حول كيفية تعامل الجدة زوزو مع أحفادها وقدرتها على تفهم عقليتهم وتحاول حل مشاكلهم وتقبل الاختلاف بينهم وبين الجيل التي ربته في ظل الظروف المحيطة، وكل حفيد لدى تيتا زوزو بشخصية مختلفة وافكارهم متنوعة مستخدمين التكنولوجيا المتطورة.

كواليس تيتا زوزو

وسبق وأن وثق الفنان القدير صلاح عبدالله انتهاءه من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل تيتا زوزو بمشاركة مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليها بكلمات مؤثرة توضح مدى حبه للفن ومهنة التمثيل، وقال صلاح عبدالله: “إمبارح خلصت دوري في مسلسل تيتا زوزو وأنا مروح قلت لنفسي لسه بمثل يعني لسه عايش و بشتغل وقادر على العطاء يعني لسه عندي أمل، لحظات اليأس و الزهق و الخنقة والإحساس بالعجز لحظات ضعيفة جدًا ولحظات الأمل في بكره أقوى منها قوي بفضل المولى عز وجل..الحمد لله"

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