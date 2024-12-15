أزمات في حياة الفنان أحمد فهيم.. آخرهم مرض والدته وتمني شفائها

مر الفنان أحمد فهيم بالعديد من الأزمات في حياته الشخصية والفنية وكانت آخر أزماته تعرض والدته لأزمة صحية شديدة، طالبا من متابعيه وجمهوره خالص الدعوات لوالدته بالشفاء العاجل من خلال منشور قام بنشره عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

الحالة الصحية لوالدة أحمد فهيم

ويعرض موقع الموجز تفاصيل حالتها الصحية، حيث علق أحمد فهيم على الصورة قائلا: اللهم إن أمي بين يديك أسألك بكل اسم هو لك أن تخفف من مرضها، اللهم يا من خلقت الداء والدواء يا من فاقت قدرته العلم والعلماء، أنعم على أمي بالشفاء واشملها برحمتك وكرمك يا خالق الأرض والسماء.. دعواتكم لأمي.

الحالة الصحية لوالدة الفنان أحمد فهيم

آخر أعمال أحمد فهيم

شارك أحمد فهيم مؤخرا في مسلسل "فراولة" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2024، مع الفنانة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، حجاج عبدالعظيم، علا رشدي، توني ماهر، دنيا سامي، والعمل من إخراج محمد علي، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

أعلي نسبة مشاهدة

كما شارك أحمد فهيم في مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" مع الفنان محمد محمود، انتصار، سلمي أبو ضيف، ليلي أحمد زاهر، فرح يوسف، اسلام إبراهيم ، والعمل إخراج ياسمين احمد كامل.

عمل ينتظره أحمد فهيم

جدير بالذكر أن أحمد فهيم يشارك في فيلم "قصر الباشا" والمقرر عرضه الأيام المقبلة، بطولة الفنان أحمد حاتم، وحسين فهمي، وآخرون.

أعمال أحمد فهيم في رمضان 2025

يشارك أحمد فهيم في مسلسل "حكيم الباشا" مع الفنان مصطفي شعبان والمقرر عرضه في رمضان 2025، ويتكون المسلسل من 30 حلقة.

من المفترض أن يقوم مصطفي شعبان بتجسيد شخصية تاجر آثار يواجه العديد من الأزمات، بما في ذلك تعرضه لما يُعرف بلعنة الفراعنة نتيجة لتجارته في الآثار، مما يضيف بعدًا دراميًا مثيرًا للأحداث.

كما يشارك أحمد فهيم أيضا في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد، وعدد آخر من النجوم.

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