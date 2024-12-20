صلاح عبدالله وهيثم شاكر أبرزهم.. فيروس كورونا يضرب الوسط الفني

تغيب الفنان هيثم شاكر عن حضور حفل تأبين الملحن محمد رحيم، بسبب اشتباه إصابته بـ فيروس كورونا، وتم نقله إلى المستشفى حيث خضع للعناية المركزة، وأفادت مصادر مقربة أنه خرج من المستشفى وعاد إلى منزله لاستكمال فترة العزل الصحي، ويستعرض الموجز تفاصيل الحالة الصحية لباقي النجوم.

صلاح عبدالله يعاني من نزلة برد حادة

أعلن الفنان صلاح عبدالله عبر صفحته على "فيسبوك" إصابته بنزلة برد شديدة، ووصف الأمر بطريقة طريفة قائلاً:

"نزلة برد شديدة بتشاور عقلها، تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها، ياخلق حد صالح يناشدها يقولها، إن عضم صاصا ماعادشي حِملها".

فريدة سيف النصر

اعتذرت الفنانة فريدة سيف النصر عن حضور حفل تكريمها بمهرجان "الأفضل"، بسبب معاناتها من أعراض شديدة لمرض الأنفلونزا، وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك":

"هذا اللعين المسمى بـ'الأنفلونزا' شيء صعب سخونة ورشح وكحة وضيق نفس مع نوعين دواء قتالين قتله."

تيسير فهمي ومعانتها مع المرض

تواجه الفنانة تيسير فهمي أزمة صحية شديدة، بعثت القلق لدى جمهورها بسبب تدهور حالتها الصحية في الأيام الماضية، فقد أصيبت بنزلة برد حادة تسببت في ضيق تنفس وارتفاع شديد في درجة حرارتها، ما دفع جمهورها إلى متابعة كل تفاصيل حالتها الصحية.

كورونا والشتاء.. تأثير واضح على الوسط الفني

مع دخول فصل الشتاء، ارتفعت حالات الإصابة بنزلات البرد ومتحورات كورونا الجديدة بين الفنانين، وتشير التقارير إلى غياب عدد كبير منهم عن الفعاليات والمناسبات الفنية نتيجة حالتهم الصحية، ما يُثير قلقًا بشأن تأثير ذلك على الإنتاج الفني في الفترة المقبلة.

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