أعراض متحور كورونا الجديد 2024.. لحماية نفسك اتبع هذه التعليمات

رغم أن فيروس كورونا لم يعد يشكل خطورة كما حدث في السابق عند بداية الجائحة، ولكن مؤخرًا أعلن عن ظهور كورونا الجديد والذي يحمل اسم "XEC" جعل الجميع يسأل عن أعراض متحور كورونا الجديد.

أعراض متحور كورونا الجديد يستعرضها الموجز في السطور التالية، موضحًا الإجراءات الوقايئة الواجبة اتباعها لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد.

متى تم التعرف على متحور كورونا الجديد؟

أول مرة عرف متحور كورونا الجديد كان في ألمانيا في يونيو الماضى، وتبع ذلك ظهور حالات أخرى منه في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والدنمارك وعدة دول أخرى.

ويوضح الأطباء والمختصيين أن فيروس كورونا الجديد يحمل بعض الطفرات الجديدة التي قد تساعده على الانتشار سريعًا وخاصة في الطقس البارد.

ويشير الخبراء إلى أنه على الرغم من أن اللقاحات لا تزال قادرة على المساعدة في منع الحالات الشديدة، كما تم تحديث اللقاحات لتتناسب بشكل أفضل مع المتغيرات الحديثة.

كورونا الجديد

ما هي أعراض متحور كورونا الجديد XEC؟

يشير الأطباء إلى أن أعراض متحور كورونا الجديد XEC يشبه إلى حد كبير أعراض البرد أو الأنفلونزا، وتتمثل الأعراض في:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- تكسير في العظام وأوجاع في الجسم.

- الشعور بالتعب والإرهاق.

- السعال الشديد.

- إلتهاب الحلق والشعور بالألم.

ويشير الأطباء إلى أنه يشعر أغلب الأشخاص بالتحسن خلال أسابيع قليلة من الإصابة بكورونا، لكن التعافي قد يستغرق وقتًا أطول.

كيف تقي نفسك من متحور كورونا؟

يقول الأطباء بإن أفضل الممارسات للوقابة من متحور كورونا الجديد تتلخص في الآتي:

- ارتداء القناع والتأكد من تغطية الفم والأنف جيدًا وخاصة في الأماكن المزدحمة وعند إنخفاض درجات الحرارة.

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- التباعد الاجتماعي والحفاظ عليه وتنجب الاختلاط مع الأشخاص وخاصة المرضى.

- الحرص على نظافة اليدين وذلك بغسلها بالماء والصابون مدة لا تقل عن 20 ثانية عند ملامسة الأسطح والمصافحة أو العطس أو حك الأنف.

- احرص أن يتواجد معك زجاجة من الكحول وخاصة حال عدم القدرة على غسل اليدين.

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