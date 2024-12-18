تفاصيل تخفيف الحكم على مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بتهمة التزوير

كشفت هيئة الدفاع عن مطرب المهرجانات عصام صاصا عن تفاصيل الحكم في الاستئناف الذي تقدم به هو وشقيقه ضد قرار حبسهما لمدة سنة،

ووفقًا لتصريحات محامي الدفاع، فقد قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف المقدم وتعديل الحكم إلى الحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وتبين الموجز تفاصيل الحكم السابق في السطور التالية

الحكم السابق وحالة المتهمين



أصدرت محكمة جنايات الجيزة في أغسطس الماضي حكمًا بمعاقبة عصام صاصا وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل بتهمة تزوير توكيل رسمي لمحامٍ، وفي الوقت الحالي، يقضي عصام صاصا عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر في قضية أخرى تتعلق بتعاطي المواد المخدرة. أما شقيقه، فمن المتوقع أن يتم الإفراج عنه فور الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل القضية وأطرافها



حملت القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وشملت قائمة المتهمين عصام صاصا (24 سنة - مطرب مهرجانات)، شقيقه محمد طه (24 سنة - طالب)، ومحمود الجوهري (30 سنة - طالب)، وطلعت أبو العلا (58 سنة - موظف سابق).

اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتزوير في التوكيل الرسمي العام للقضايا بتاريخ 11 مايو 2024، حيث اتفق المتهمون على تزوير التوكيل بالتعاون مع موظف عام حسن النية.

عصام صاصا

أحداث التزوير وفق التحقيقات



ذكرت التحقيقات أن التزوير تم من خلال استخدام صورة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بعصام صاصا، حيث قام شقيقه بتزييف توقيعات وبصمات ونسبها إلى المطرب، وبعد ذلك قدم المتهمون الأوراق المزورة للموظف العام بغرض استخدامها أمام الجهات الرسمية.

كما كشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بمحامٍ حسن النية لاستعمال التوكيل المزور أمام نيابة العمرانية الجزئية، ما أسفر عن وقوع الجريمة بناءً على هذا الاتفاق.

أحكام متفاوتة للمتهمين الآخرين



إلى جانب الحكم الصادر بحق عصام صاصا وشقيقه، قضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة متهمين آخرين في القضية، هما محمود الجوهري وطلعت أبو العلا، بالسجن لمدة 10 سنوات.

محامو الدفاع يعلقون على الحكم



أوضح فريق الدفاع أن الحكم بتخفيف العقوبة إلى الحبس مع وقف التنفيذ يعكس قبول المحكمة لمرافعتهم في الاستئناف، وأشاروا إلى أن شقيق عصام صاصا سيُفرج عنه قريبًا بعد استكمال الإجراءات القانونية.



ويعتبر هذا الحكم تخفيفًا للعقوبة الصادرة بحق عصام صاصا وشقيقه، مع استمرار تنفيذ عقوبة الحبس في قضية أخرى تتعلق بتعاطي المخدرات. وتبقى القضية بمثابة تذكير بأهمية التعامل القانوني الصحيح بعيدًا عن الممارسات غير الشرعية.

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