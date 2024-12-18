النجمة الأكثر تأثيرا.. تكريم بشرى بمهرجان Social Media Festival

تعيش الفنانة بشرى حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة ونجاح دورها في مسلسل "طبيبة شرعية" الذي تم عرضه موسم رمضان 2024، ويعرض موقع الموجز أبرز التفاصيل عن التكريم.

تكريم بشري

لذا قررت إدارة مهرجان Social Media Festival برئاسة الأستاذ بسام عبدالنبي تكريم الفنانة "بشرى" وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري بأحد فنادق الإسكندرية.

تكريم الفنانة بشرى

الجمهور يختار الفنانة بشري

ويأتي تكريم الفنانة بشرى بناءا على إستفتاء الجمهور الذي أختارها "النجمة الأكثر تأثيرا على السوشيال ميديا" في المجتمع المصري والعربي.

مهرجان Social Media Festival يعتمد في دورته الأولى على السوشيال ميديا الخاصة بالفنانين والشخصيات العامة وتأثيرهم في المجتمع المصري.

تكريم الفنانة بشرى

يكرم مهرجان Social Media Festival كوكبة من النجوم وهم "بشرى، تامر عبدالمنعم، نهال عنبر، طارق النهري، عمرو رمزي، تامر فرج، عبير منير، ياسر الزنكلوني، إيناس عزالدين، زينة منصور، جلال الزكي.

ومن ناحيته، صرح بسام عبدالنبي رئيس المهرجان قائلًا : مهرجان Social Media Festival هو الأول من نوعه الذي يقام على أساس إختيار الجمهور للفنانين والشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع.

وأضاف "عبدالنبي" تم إختيار الفنانين والشخصيات العامة المكرمة بناءا على إستفتاء الجمهور وليس لإدارة المهرجان تدخل في هذه الإختيارات.



مسلسل بشري في رمضان 2025

من ناحية أخرى تعود "بشرى" إلى الدراما التلفزيونية موسم رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" وهو من إخراج محمد سامي.

آخر أعمال بشري

يذكر أن آخر أعمال الفنانة "بشرى" فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم ومن إخراج علي إدريس ومسلسل طبيبة شرعية بطولة نضال الشافعي، مروة عبدالمنعم، ياسر علي ماهر ومن إخراج شادي أبو شادي الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي وتم تكريم بشرى عن المسلسل في ملتقى التميز والإبداع الإسبوع الماضي.

كما أن النجمة "بشرى" طرحت منذ فترة قصيرة آخر أعمالها الغنائية بيني وبينك كلمة.

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