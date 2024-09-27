عمرها 72 سنة واعتزلت الفن.. شائعات طاردت بشرى

تصدرت النجمة بشرى محركات البحث في الساعات الأخيرة بعد انتشار أخبار عن انفصالها عن زوجها خالد محمود حميدة، ورغم هذه الشائعات، نفت بشرى الأمر تمامًا خلال ظهورها في برنامج "حد النجوم" على قناة DMC، حيث أكدت أن كل ما تم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ويرصد الموجز تفاصيل شائعات بشرى.

بشرى.. الخوف من الحسد وإيماني بضرره

أوضحت بشرى خلال اللقاء أنها تخاف من الحسد وتؤمن بوجوده وضرره، مشيرةً إلى أن الحسد مذكور في كل الأديان السماوية والمعتقدات الفلسفية. وعبرت عن استيائها من انتشار الشائعات التي تطاردها دائمًا، خاصةً بعد حفل زفافها.

أبرز الشائعات التي طاردت بشرى بعد زواجها

منذ حفل زفافها، تعرضت بشرى لعدد من الشائعات، أبرزها شائعة انفصالها عن زوجها خالد محمود حميدة. كما طالتها شائعة أخرى عن اعتزالها الفن، لكن بشرى ردت على تلك الأخبار بطريقة ساخرة عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "قال اعتزال قال، لسه علينا أقساط يا بابا منك ليها."

وتابعت: "الجوكر مايعتزلش يا حلوين، في فرق بين الهدوء اللي قبل العاصفة والخلعان يا قطاقيط، الجوكر بيأجز بس الحاضر يبلغ الغايب."

شائعة العمر.. "ويكيبيديا مكبراني غصب"

كما واجهت بشرى شائعة غريبة تتعلق بعمرها، حيث تداول البعض أنها تبلغ 72 عامًا. وردت بشرى على هذه الشائعات عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "بالنسبة للناس والويكيبيديا اللي مصرين يكبروني بالعافية، صحيح إن خبرتي في الحياة تعمل 72 مش بس 42، بس يا جماعة مستعجلين على إيه؟!"

آخر أعمال بشرى الفنية

يذكر أن آخر أعمال بشرى هو فيلم "أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، وخالد سرحان.

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