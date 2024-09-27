نشرة فن الموجز| زفاف هاجر الشرنوبي وحقيقة طلاق بشرى

يواصل نجوم الفن، أعمالهم السينمائية، وأبرز الحفلات منها الموسيقية والزفاف، بالإضافة إلى أبرز الشائعات. في إطار ذلك ترصد موقع "الموجز" أبرز الأحداث الفنية في الساعات الماضية في السياق التالي.

حفل زفاف هاجر الشرنوبي في زفاف الساحل الشمالي

تستعد الفنانة هاجر الشرنوبي للاحتفال بحفل زفافها الليلة، على المنتج أحمد الجابري، فى مارينا بالساحل الشمالي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والعائلة.



احتفلت الفنانة هاجر الشرنوبي لحفل زفافها، ونشرت بعض الصور من تحضيراتها الأولية من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «جاهزين الليلة»، وذلك على أنغام «اللية هنعمل هوليلة»، وكانت الفنانة هاجر الشرنوبي قد عقدت قرانها منذ عامين بمسجد الشرطة بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



هاجر الشرنوبي

ملك قورة بفستان زفاف

تصدر إسم الفنانة ملك قورة مؤشرات البحث في جوجل بعد ما نشرت صورا لها وهي ترتدي فستان زفاف في تجهيزات لحفل زفاف وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأثارت ملك قورة الجدل حول حقيقة تلك الصور، وعما إذا كانت تحتفل بزفافها بشكل مباشر دون إعلان الخطوبة مسبقًَا، أم أنها جلسة تصوير فقط، مثلما اعتادت عليه في الآونة الاخيرة بين الحين والآخر.

وانهالت عليها العديد من تعليقات الجمهور كالآتي: "ألف مبروك يا حلوة ربنا يسعدك، ألف مبروك يا جميلة، ألف مبروك يا لوكا، أحلى عروسة دي ولا إيه".



ملك قورة

صبا مبارك تجسد كاتبة رعب بمسلسل الوهم

تستعد صبا مبارك لتصوير مسلسلها الجديد "الوهم" الذي من المقرر أن يبدأ تصويره في نوفمبر المقبل، يتكون العمل من 30 حلقة، ويتناول أحداثًا مثيرة في إطار تشويقي نفسي.

تجسد صبا خلاله شخصية كاتبة روايات رعب، مما يضفي طابعًا خاصًا على الدور الذي تأمله.

العمل من تأليف أيمن الشايب وإخراج وائل فرج، ومن المتوقع أن يُعرض في موسم دراما رمضان 2025



صبا مبارك

تفاصيل الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية



يشهد مهرجان الموسيقى العربية هذا العام في دورته الـ32 مشاركة مجموعة من ألمع نجوم الغناء في العالم العربي، مما يعد بتجربة موسيقية فريدة تجمع بين الأسماء الكبيرة والمواهب الشابة الصاعدة.

يتزين المهرجان بحضور نخبة من الفنانين المعروفين في الساحة العربية، مثل عاصي الحلاني، وائل جسار، عبير نعمة، مي فاروق، مروى ناجي، علي الحجار، مدحت صالح، وهاني شاكر.

كما سيشارك الموسيقار عمر خيرت في تقديم عروض موسيقية استثنائية.

كما تشهد الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية حضور عدد كبير من النجوم في حفلات تمتد على مدار 15 يومًا، ومن أبرزهم الموسيقار عمر خيرت، والمطرب أحمد سعد، وتامر عاشور، وعبير نعمة، إلى جانب مجموعة من الفنانين المميزين.

الأوبرا

حقيقة دخول والدة مطرب المهرجانات مسلم العناية المركزة



تصدّر مطرب المهرجانات مسلم حديث منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد بأن والدته قد دخلت العناية المركزة إثر وعكة صحية شديدة.

تناقلت التقارير أن مسلم قد رفض زيارة والدته في المستشفى، مشيرًا إلى انشغاله في الوقت الحالي وأنه سيكتفي بالتواصل معها عبر الهاتف.

مسلم

هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور، حيث عبّر الكثيرون عن استيائهم وانتقادهم لهذا التصرف.

ولكن، سرعان ما خرج مسلم لينفي تلك الأنباء، مؤكدًا أن والدته تتمتع بصحة جيدة، مما أدى إلى تهدئة بعض النفوس المقلقة.



موعد عرض فيلم دراكو رع في السينمات



احتل اسم الفنان خالد منصور مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر البرومو الجديد لفيلمه “ الذي أطلق عليه صناعه اسم" دراكو رع "عبر حسابه الشخصي.

شارك الفنان خالد منصور البرومو الثاني لـ فيلم " دراكو رع “ عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات ”انستجرام"، ولاقى البرومو تفاعلاً كبيراً من الجمهور، ومن المقرر عرضه قريبا على شاشات السينما.

وأطلقت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا والخيال "دراكو رع" البرومو الثاني للفيلم من بطولة خالد منصور وشادي ألفونس، وإخراج كريم أبو زيد.

تدور أحداث فيلم دراكو رع في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب خاسرة ضد البشر في العصور القديمة، يقرران الاختباء لآلاف السنين حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة جديدة مع البشر.

الفيلم يدور في إطار كوميدي تشويقي، وينطلق في دور العرض ابتداءً من 16 أكتوبر، حيث ينتظره فئة كبيرة من الجمهور والمشاهدين.

فيلم "دراكو رع" من بطولة الثنائي خالد منصور وشادي ألفونس إلى جانب مروان يونس وإسماعيل فرغلي، كما يضم الفيلم مجموعة من الممثلين الصاعدين، منها ملك بدوي، ويارا عزمي، وأحمد طلعت، وفارس حداد، وهاني قنديل، إلى جانب ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.

فيلم "دراكو رع" من إخراج كريم أبو زيد، وتأليف خالد منصور وشادي ألفونس ومحمود الفار ومينا خزام، وإنتاج محمد عبد الوهاب ومحمد خير زعيتر.

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