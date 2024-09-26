نشرة فن الموجز| وائل جسار يغني تحت القصف الإسرائيلي وريهام سعيد تندم علي استضافة التيك توكر

في عالم الفن، يواصل نجوم الفن تصوير أعمالهم السينمائية والدرامية والمسرح وحفلات غنائية وأحداث جديدة .

في إطار ذلك، يستعرض " الموجز" أبرز الأحداث الفنية في الساعات الماضية.

بعد بحثه عن وظيفة.. أحمد عزمي يسرد أزماته في "صاحبة السعادة"

بعد تصدره التريند الأيام الماضية.. يحل الفنان أحمد عزمي وابنه آدم ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس على قناة دي إم سي "DMC" يوم الإثنين المقبل، 30 سبتمبر، في حوار خاص يتناول الحديث عن الفن والعائلة.

أحمد عزمي وإسعاد يونس

وائل جسار يغني تحت القصف الإسرائيلي في لبنان.. ما القصة؟



كشف الفنان اللبناني وائل جسار عن مصير حفلاته وأعماله الفنية في بيروت بعد ما شهده لبنان الأيام الماضية، ولا يزال، من غارات إسرائيلية وقصف كثيف.

هند صبري سيدة أعمال وتحب ظافر العابدين..تفاصيل جديدة لـ مسلسل البحث عن علا2



ينتظر عشاق الدراما مسلسل الفنانة هند صبري ،إذ ساعات قليلة تفصلنا عن عرض الجزء الثاني من مسلسل البحث عن علا بطولة ظافر العابدين، والمقرر عرضه عبر أحدي منصة العالمية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول وقت عرضه في 2022، تحت عنوان عايزة اتجوز ،ولذلك يستعرض " الموجز " التفاصيل في سطور.

بعد جذب الأنظار.. موعد عرض الحلقات الجديدة من تيتا زوزو



نال مسلسل تيتا زوزو اهتمام عدد كبير من الجمهور وبدأ الكثيرون في البحث عن القنوات الناقلة و موعد عرض مسلسل تيتا زوزو عبر شاشة قناة Dmc الفضائية والذي عرضت أولي حلقاته يوم الأحد الماضي الساعة الثامنة مساءً، على و الإعادة في الساعة الحادية عشرة عبر قناة Dmc دراما، يكشف الموجز مواعيد العرض.

تيتا زوزو



بشرى تكشف لـ الموجز حقيقة انفصالها: شائعات رايحة جاية

انتشرت بعض الأخبار والاشاعات حول الفنانة بشرى، والتي تفيد بانفصالها عن زوجها خالد نجل زوجة الفنان محمود حميدة، بعد زواج استمر شهر فقط.

ريهام سعيد تهاجم التيك توكر: ندمانة على إستضافة الناس دي في برنامجي



هاجمت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد صناع المحتوي وبلوجرز التيك توك الذي يعملون لايفات من أجل الجولات والفيديوهات الذي لا قيمة لها لكسب المال، وذلك من خلال نشر بوست عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، ويكشف الموجز سبب المنشور.

يكثف صناع فيلم "شمس الزناتي 2" للنجم محمد إمام جهودهم حاليًا للانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم بحلول منتصف أكتوبر القادم، الهدف هو إتمام المشروع قبل دخول أبطال العمل في التحضيرات الخاصة بمسلسلات رمضان 2025، هذه الوتيرة السريعة تأتي لضمان عدم تعارض جدول تصوير الفيلم مع الأعمال الدرامية القادمة لنجومه، ويعرض الموجز تفاصيل العمل.

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