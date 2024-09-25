فيلم "شمس الزناتي 2" يقترب من الإنتهاء تمهيدًا لعرضه قريبًا

يكثف صناع فيلم "شمس الزناتي 2" للنجم محمد إمام جهودهم حاليًا للانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم بحلول منتصف أكتوبر القادم، الهدف هو إتمام المشروع قبل دخول أبطال العمل في التحضيرات الخاصة بمسلسلات رمضان 2025، هذه الوتيرة السريعة تأتي لضمان عدم تعارض جدول تصوير الفيلم مع الأعمال الدرامية القادمة لنجومه، ويعرض الموجز تفاصيل العمل.

قصة فيلم "شمس الزناتي"

"شمس الزناتي" هو فيلم مقتبس عن الفيلم الأمريكي الشهير "العظماء السبعة" الذي أخرجه جون سترجس عام 1960، والذي هو أيضًا مستوحى من الفيلم الياباني الكلاسيكي "الساموراي السبعة" الذي صدر في عام 1954. تم تصوير معظم أحداث الفيلم في مدينة البدرشين، جنوب الجيزة، وهو الموقع الذي اختاره المخرج الراحل سمير سيف لنسخة الفيلم الأصلية.

تدور أحداث الفيلم أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث تتعرض واحة في الصحراء الغربية لهجوم من مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي، الذي جسده الفنان محمود حميدة. يسافر الشيخ عتمان، شيخ القبيلة، إلى القاهرة لشراء الأسلحة اللازمة لحماية الواحة من الهجوم.

طاقم العمل وأبطال "شمس الزناتي 2"

يضم الجزء الثاني من "شمس الزناتي" مجموعة متميزة من النجوم، على رأسهم الفنان محمد إمام الذي يجسد دور البطولة. إلى جانبه يشارك عمرو عبدالجليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، أحمد عبد الحميد، أمينة خليل، ومصطفى غريب، الفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج ريمون رمسيس ومحمد رشيدي.

التحديات والجدول الزمني

من المتوقع أن يتم الانتهاء من تصوير الفيلم في منتصف أكتوبر 2024، ليكون جاهزًا للعرض في دور السينما قبل موسم الدراما الرمضانية. هذا الجدول الزمني المكثف قد يمثل تحديًا لصناع العمل، لكنهم يعملون بجد للانتهاء منه في الوقت المحدد.

شمس الزناتي 1991

فيلم “شمس الزناتي” تم تقديمه عام 1991، قام ببطولته مجموعة من كبار نجوم السينما على رأسهم عادل إمام، محمود حميدة، سوسن بدر، أحمد ماهر، محمود الجندي، مصطفى متولي، عبد الله محمود، إبراهيم نصر، علي عبد الرحيم، رشدي المهدي وآخرين، من تأليف مجدي هداية وإخراج سمير سيف.

فيلم “شمس الزناتي”مأخوذ من الفيلم الأمريكي The Magnificent Seven الذي تم إنتاجه عام 1960، وهو الآخر مأخوذ من الفيلم الياباني “السموراي السبعة” الذي تم إنتاجه عام 1954.

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