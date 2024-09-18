وجهان لـ محمد عادل إمام قريباً على شاشات السينما.. تفاصيل

أعلن الفنان محمد عادل إمام تعاقده على بطولة فيلم جديد أطلق عليه صناعه اسم “صقر وكناريا “ ومن المقرر أن ينافس العمل في موسم صيف 2025، ومن هنا يستعرض ”الموجز ” التفاصيل في سطور.

محمد عادل إمام



يستعد الفنان محمد عادل إمام لبدء التحضيرات الأولية لتصوير فيلمه الجديد الذي يسمى" صقر وكناريا" العمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج وائل عبد الله، وتعمل الشركة المنتجة على قدماً وساق لـ استكمال باقي فريق العمل لبدء تصوير قريباً.

أعمال جديدة لمحمد عادل إمام على شاشات السينما

محمد عادل إمام في شمس الزناتي

كما يشارك الفنان محمد عادل إمام في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم “شمس الزناتي”، إذ يعيد محمد عادل إمام قصة فيلم قدمه الزعيم في عام 1991ولكن يأتي بمعالجة درامية مختلفة من حيث الزمن.

أبطال فيلم شمس الزناتي

فيلم شمس الزناتي، من بطولة محمد إمام، أسماء جلال، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، وأحمد عبدالحميد، والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

آخر أعمال محمد عادل إمام على شاشات السينما

يذكر أن شارك الفنان محمد عادل إمام في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم اللعب مع العيال، وحقق حتى الآن ما يقرب من 50 مليون جنيه بعد شهرين من عرضه على شاشات السينما.

اللعب مع العيال فيلم يدور في إطار أكشن كوميدي، إذ يجسد الفنان محمد عادل إمام شخصية مدرس يدعي علام، ويهرب من حياته في القاهرة من أجل أن يعمل في قرية في شرم الشيخ، ومن هنا يواجه علام مجموعة من البدو وبعدها يتعرض لـ أزمات عديدة خلال الأحداث.

محمد عادل إمام



أبطال فيلم اللعب مع العيال



اللعب مع العيال بطولة كل من محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، مصطفى غريب، وسليمان عيد، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين.

كما شارك الفنان محمد عادل إمام في بطولة فيلم أبو نسب ،الذي نافس به في موسم رأس السنة الماضي.

فيلم أبو نسب، وشاركه في بطولته عدد من النجوم، منهم ماجد الكدواني، ياسمين صبري، هالة فاخر، وفاء عامر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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