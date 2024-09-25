نال مسلسل تيتا زوزو اهتمام عدد كبير من الجمهور وبدأ الكثيرون في البحث عن القنوات الناقلة و موعد عرض مسلسل تيتا زوزو عبر شاشة قناة Dmc الفضائية والذي عرضت أولي حلقاته يوم الأحد الماضي الساعة الثامنة مساءً، على و الإعادة في الساعة الحادية عشرة عبر قناة Dmc دراما، يكشف الموجز مواعيد العرض.

مواعيد الحلقات الجديدة من تيتا زوزو

تعرض قناة dmc، مساء اليوم، الحلقة 4 من مسلسل تيتا زوزو، بعد عرضها أمس، على منصة WATCH IT الرقمية، التي تتيح لمشتركيها ميزة استثنائية تمكنهم من مشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل قبل عرضها تلفزيونيا بـ24 ساعة.

بعد جذب الأنظار.. موعد عرض الحلقات الجديدة من تيتا زوزو

وتُعرض الحلقة 4 من مسلسل تيتا زوزو في تمام الساعة 8 مساء اليوم، على قناة dmc، كما تعرض في تمام الساعة 11 مساء على قناة dmc دراما.

لذلك ينتظر الجمهور أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 4، لمعرفة تطورات الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، وهل تنجح الدكتورة اعتزاز (إسعاد يونس) في مواجهة ألاعيب المعلم البحراوي (محمود البزاوي)، بعد ما نجح في الوصول إلى زوج ابنتها (حمزة العيلي) وطلب منه أن يساعده في الإيقاع بها مقابل نقل حسابه الرئيسي إلى البنك الذي يعمل به؟.

تفاصيل مسلسل تيتا زوزو

يجمع مسلسل تيتا زوزو في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية على رأسهم الفنانة إسعاد يونس، نور محمود، محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، صلاح عبدالله، ندى موسى، سمر علام، حمزة العيلي، ومحمود البزاوي، ومن إخراج شيرين عادل.

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