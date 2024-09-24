موعد إعادة عرض مسلسل تيتا زوزو.. تعرف على التفاصيل

حقق مسلسل تيتا زوزو، للفنانة إسعاد يونس، نجاحاً كبيراً، منذ عرض أولى حلقاته، على قناة DMC، ويبحث عدد كبير من قبل الجمهور لمعرفة مواعيد عرضه، وتفاصيله.

وفي السطور التالية يرصد الموجز مواعيد بث مسلسل تيتا زوزو، وكذلك مواعيد إعادة الحلقات، وتفاصيل شخصيات أبطاله.

مواعيد عرض مسلسل تيتا زوزو

مواعيد عرض مسلسل تيتا زوزو



يُعرض مسلسل تيتا زوزو على قناة DMC بشكل يومي من الأحد للخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا والثانية عشر والنصف ظهرًا، كما يمكن مشاهدته على قناة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

موعد اعادة عرض مسلسل تيتا زوزو

يأتي موعد اعادة عرض مسلسل تيتا زوزو في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا والساعة الرابعة عصرًا.

تفاصيل شخصيات أبطال مسلسل تيتا زوزو



تلعب النجمة إسعاد يونس خلال الأحداث دور "تيتا زوزو"، المرأة القوية التي تعمل وكيلة وزارة الزراعة، وتواجه تحديات كبيرة في حياة عائلتها التي تضم أبناءً وبناتٍ متزوجين وأحفاداً.

وتسعى "تيتا زوزو" لحل المشكلات المتعددة التي تواجه عائلتها، معتمدةً على خبرتها وحكمتها في إدارة الأزمات، يتجلى الصراع في حياة أبنائها وزوجاتهم، حيث تتداخل قصصهم وتظهر مواقف كوميدية تجعلنا نتأمل في العلاقات الأسرية.

ويظهر الفنان نور محمود خلال الأحداث بدور نجل الفنانة إسعاد يونس، وهو زوج الفنانة إيناس كامل، وتلعب الفنانة إيمان يوسف شخصية ريناد وهي جارة الفنانة إسعاد يونس، ويلعب مجدي بدر دور شخص يعمل على وضع تيتا زوزو في مشاكل وأزمات.

إسعاد يونس

أبطال مسلسل تيتا زوزو



مسلسل تيتا زوزو يضم مجموعة من النجوم بجانب إسعاد يونس، صلاح عبدالله، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، نور محمود، إيناس كامل،وآخرون من النجوم، وأحداثه تدور أحداثه في 30 حلقة، تحت إشراف المخرجة شيرين عادل، وتأليف محمد عبد العزيز.

وكان آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس، السينمائية فيلم "عصابة عظيمة"، الذي دارت أحداثه عن "كريم" الذي لعب دوره كريم عفيفي، الذي ورط عائلته في سلسلة من المشاكل بسبب سوء إدارته للشركة التي تمتلكها العائلة، وتتصاعد الأزمة بتراكم الديون والقروض عليهم، وهذا يدفع كريم ووالدته الكفيفة السيدة "عظيمة" إسعاد يونس لتشكيل عصابة للخروج من هذه الأزمة ولكي يستعيدوا حقوقهم، ودارت الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال فيلم عصابة عظيمة



الفيلم شارك في بطولته إسعاد يونس، ومجموعة من النجوم كريم عفيفي، محمد محمود، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، فرح الزاهد، رنا رئيس، المطرب الشعبي عنبة، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج وائل إحسان.

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