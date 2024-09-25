تعرف على موعد عرض مسلسل تيتا زوزو الحلقة 4 وملخص الحلقة 3

مسلسل تيتا زوزو.. تُعرض الحلقة الرابعة من مسلسل "تيتا زوزو" مساء اليوم على قناة dmc، بعدماتم عرضها على منصة WATCH IT الرقمية أمس، مما يمنح المشتركين فرصة مشاهدة الحلقة قبل عرضها التلفزيوني ب24 ساعة.

تيتا زوزو

موعد عرض مسلسل تيتا زوزو الحلقة 4

وفي السطور التالية يرصد الموجز موعد عرض مسلسل تيتا زوزو الحلقة 4، ستذاع الحلقة في تمام الساعة 8 مساءً، وتُعاد في الساعة 11 مساءً على قناة dmc دراما.



الجمهور ينتظر حالياً عرض الحلقة الرابعة، لكي يعرفوا مدى تطورات الأحداث بين الدكتورة اعتزاز إسعاد يونس التي تواجه مخططات المعلم البحراوي، وهل ستنجح في التصدي لمخططاته، بعدما تمكن من الوصول لزوج ابنتها حمزة العيلي، ولجأ له ليساعده في الإيقاع بها عن طريق نقل حسابه الرئيسي للبنك الذي يعمل فيه.

ملخص مسلسل تيتا زوزو الحلقة الثالثة

في الحلقة الثالثة، حاولت إسعاد يونس، التي تجسد دور الدكتورة اعتزاز، إيجاد حلول لمشاكل عائلتها، حيث اقنعت زوج ابنتها، الذي يلعب دوره حمزة العيلي، بإلحاق ابنته في نفس المدرسة التي يدرس بها شقيقها، متعهدة بتحمل تكاليف الدراسة، وذلك لضمان عدم التفريق بينهما في مستوى التعليم، كما طلبت منه عدم إخبار ابنته، سمر علام، بذلك.

على جانب آخر، اتخذ سيف، نجل زوزو نور محمود، قرارًا بطرد ابنه عمر أحمد عنان من المنزل بعد أن اكتشف أنه خالف رغباته في الالتحاق بكلية الهندسة.

وفي إطار الأحداث، اقنع ياسين، حفيد إسعاد يونس، باستخدام تطبيق يتيح لها التفاعل مع الذكاء الاصطناعي من خلال شخصية تظهر لها عند ارتداء نظارة مخصصة، ثم ظهر حمادة إسلام إبراهيم، وحدثت معهما العديد من المواقف الكوميدية.

في الوقت نفسه، تتصاعد التوترات عندما تدخل الدكتورة اعتزاز في مواجهة مع الدكتور يوسف يوسف إسماعيل، الذي يسعى لإبعادها عن طريقه في الجامعة ولجنة الرقابة على الصادرات، حتى يتمكن من تمرير المخالفات دون عوائق، وتتفاقم الأمور حين يذهب زوج ابنتها، حمزة العيلي، لمقابلة المعلم البحراوي محمود البزاوي رغم معرفته بالخلاف القائم، وطلب منه نقل حسابه إلى البنك الذي يعمل فيه، مما دفع المعلم البحراوي لاستغلال الموقف لمصلحته الخاصة.

إسعاد يونس

أبطال مسلسل تيتا زوزو

يضم المسلسل مجموعة من النجوم منهم إسعاد يونس، نور محمود، محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، صلاح عبدالله، ندى موسى، سمر علام، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وآخرون، وهو من إخراج شيرين عادل.

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